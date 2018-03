DI MAIO | GOVERNO AL M5S? “Non faremo la fine di Bersani | voglio un incarico pieno”

Governo - tutti a caccia dei voti del PdDi MAIO : “Noi né di destra né di sinistra : Governo, tutti a caccia dei voti del PdDi Maio: “Noi né di destra né di sinistra Dal palco di Pomigliano d’Arco il leader M5s sfida gli avversari: : “O parlate con noi o difficile trovare la maggioranza: inevitabile un Governo con M5s”. Salvini pronto ad accoglier i voti di una part del Pd che comincia […] L'articolo Governo, tutti a caccia dei voti del PdDi Maio: “Noi né di destra né di sinistra proviene da ...

Governo - tutti a caccia dei voti del PdDi MAIO : "Noi né di destra né di sinistra : Dal palco di Pomigliano d'Arco il leader M5s sfida gli avversari: : "O parlate con noi o difficile trovare la maggioranza: inevitabile un Governo con M5s". Salvini pronto ad accoglier i voti di una part del Pd che comincia a dividersi. _Ma Renzi fa muro: "Faremo opposizione"

Di MAIO festeggia a Pomigliano d’Arco : “Proiettati verso il governo”. I suoi elettori : “Carisma - coerenza - onestà” : Torna dove tutto è cominciato. Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento 5 Stelle due giorni dopo la vittoria plebiscitaria delle elezioni politiche, festeggia nella sua Pomigliano d’Arco. A piazza Leone, il grillino, che in tanti confessano volere come prossimo presidente del Consiglio, ricorda gli inizi della sua carriera politica. “Nel 2007 ho cominciato questo percorso in questa piazza. È importante ricordare quante volte in ...

"Senza noi legislatura non parte Al governo - M5S forza nazionale" Di MAIO come Silvio sul predellino : Luigi Di Maio lo aveva previsto: "Dovranno passare da noi". E le elezioni - sottolineano i 5 stelle - lo hanno confermato. Nella 'quasi' tripartizione parlamentare, ritengono di essere centrali per la costituzione di una maggioranza che sia di governo. "Non siamo una forza territoriale come la Lega, siamo una forze nazionale e siamo inevitabilmente proiettati Segui su affaritaliani.it

