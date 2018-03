Di Maio - appello ai partiti/ Governo M5s - sul giornale di Eugenio Scalfari : “parlo con tutti - ma sarò premier” : Governo, incarico al Movimento 5 Stelle? Elezioni 2018, chi andrà a Palazzo Chigi: M5S primo partito, il candidato premier Luigi Di Maio offre punti programmatici a tutti(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 11:35:00 GMT)

Governo - tutti a caccia dei voti del PdL’appello di Di Maio : “Aperti al confronto” : Governo, tutti a caccia dei voti del PdL’appello di Di Maio: “Aperti al confronto” Dal palco di Pomigliano d’Arco e in una lettera a Repubblica, il leader M5s tende la mano gli avversari: : “O parlate con noi o difficile trovare la maggioranza: inevitabile un Governo con M5s”. Salvini pronto ad accoglier i voti di […] L'articolo Governo, tutti a caccia dei voti del PdL’appello di Di Maio: ...

Governo - tutti a caccia dei voti del PdL'appello di Di Maio : "Aperti al confronto" : Dal palco di Pomigliano d'Arco e in una lettera a Repubblica, il leader M5s tende la mano gli avversari: : "O parlate con noi o difficile trovare la maggioranza: inevitabile un Governo con M5s". Salvini pronto ad accoglier i voti di una part del Pd che comincia a dividersi. _Ma Renzi fa muro: "Faremo opposizione"

Di Maio lancia l'appello ai partiti : 'Cambiate metodo - il M5s è pronto al confronto con tutti' : Niente "teatrini" o "giochini di palazzo", con l'inizio della "terza repubblica" è arrivato "il momento di fare le cose che aspettiamo da 30 anni e lo si può fare solo cambiando metodo". Lo scrive il ...

Il ministro scelto da Di Maio che firmò l’appello per la Buona Scuola : Dopo Lorenzo Fioramonti, in lizza per il ministero dello Sviluppo economico che aveva sostenuto il boicottaggio dell’ambasciatore israeliano in un convegno in Sud Africa, un altro candidato ministro del M5S smentisce se stesso. È Salvatore Giuliano, il preside dell’Itis Ettore Majorana di Brindisi, scelto da Luigi Di Maio per la Scuola e costretto ...

Elezioni : Di Maio - presidente Corte Appello non proclami chi non ha restituito : Roma, 28 feb. (AdnKronos) – “Andrò dal presidente della Corte d’Appello e gli chiederò di non proclamarli e loro sanno che devono rinunciare altrimenti gli faccio causa per danno di immagine al movimento. Stiamo parlando di una o due persone al massimo”. Così Luigi Di Maio, candidato premier M5S, ospite di Rtl 102.5, a proposito dei candidati che non hanno restituito i rimborsi al movimento e che se eletti in Parlamento ...

Elezioni : Di Maio - nè destra nè sinistra - appello a tutti su programma : Roma, 25 feb. (AdnKronos) – “Quando noi ci ritroveremo a fare l’appello pubblico, rivolgeremo l’appello a tutte le forze politiche. Non stiamo pensando nè al centrodestra nè alla sinistra, vediamo i programmi. Non mi metterei mai a dire ‘sì va bene’ a persone di cui non mi fido”. Lo dice Luigi Di Maio a ‘In mezz’ora in più’. L'articolo Elezioni: Di Maio, nè destra nè sinistra, appello ...

Il M5s espelle Caiata. Appello di Di Maio agli altri partiti per un governo di programma : 'Ha mentito sulle indagini' ha spiegato il leader pentastellato, che poi ha chiesto agli altri partiti di creare un governo di programma che porti avanti dei temi e che non sia un governo di inciuci. ...

Elezioni - Renzi sbertuccia Di Maio : “Appello alle altre forze politiche? Ma de che…” e sugli impresentabili contrattacca : Renzi al teatro Eliseo a Roma davanti ai candidati del Partito Democratico crede alla rimonta: “I giornalisti non hanno letto la legge elettorale e continuano a mostrare solo le sfide nei collegi, ma questa legge tiene tutto aperto. Non pensate al 5 marzo – sprona il segretario dem i propri candidati – se noi recuperiamo due, tre punti percentuali, noi rendiamo contenibili il 60% dei collegi oggi aperti e recuperiamo i 5 Stelle ...

Di Maio a investitori : 'Mio appello pubblico a tutti - no a inciuci' : "Stiamo raccontando , agli investitori della City, il nostro programma economico e stiamo raccontando della nostra squadra di super competenti che abbiamo inserito nelle liste, persone del mondo dell'...

Di Maio : mio appello a tutti - no inciuci : 21.30 "Quanto riportato dalla Reuters non corrisponde al vero. Agli investitori internazionali incontrati oggi a Londra ho ribadito ciò che ho sempre detto:che il giorno dopo il voto, se non dovessimo avere la maggioranza dei seggi, farò un appello pubblico a tutte le forze politiche invitandole a convergere sui temi e sulla nostra squadra di governo, senza alcun tipo di alleanze, inciuci o scambi di poltrone di governo". Così su Fb Di Maio, ...

Di Maio : dopo le urne appello agli altri partiti - i contatti con la Lega : Il candidato come testa d'ariete. Ecco la strategia di Luigi Di Maio: usare i candidati ai collegi uninominali per andare a trattare le alleanze dopo il 4 marzo. Anche perché Di Maio è sicuro di ...

Grillo-Di Maio : tra noi nessuna frattura. Senza maggioranza appello per un governo su temi : Lo affermano, in un post su fb Beppe Grillo e Luigi Di Maio che attaccano: oggi i media 'si sono inventati una frattura tra noi due che non c'è e non c'è mai stata'