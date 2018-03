Depressione | cos' è | definizione | sintomi | cura

10 cose che vorrei far capire alla mia famiglia e ai miei amici su ansia e Depressione : Anche se stare con voi mi rende felice, facendomi dimenticare della mia malattia per un minuto , che può rivelarsi la cosa più utile del mondo, , cercherò di sacrificare queste sensazioni quando ...

10 cose che vorrei far capire alla mia famiglia e ai miei amici su ansia e Depressione : Dopo aver sofferto di malattia mentale per tanto tempo, capisco chi è stanco di spiegare i suoi sentimenti ad amici e parenti. A volte sembra che non possano comprendere in alcun modo quello che stai vivendo. Dalla mia esperienza personale, ho capito che hanno fatto davvero del loro meglio per capirmi e sostenermi; tuttavia, potrebbero avere difficoltà ad afferrare del tutto determinate cose.1. A volte, non riesco a trovare una ...