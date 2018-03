Dazi : Usa a Fmi - crescita non è a rischio : ... ha rassicurato di fronte alle preoccupazioni di una guerra commerciale, "e siamo tranquilli per quel che riguarda l'impatto dei Dazi sulla nostra economia".

Usa : domani Trump firma Dazi su acciaio e alluminio - Axios - : New York, 7 mar. , askanews, Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump , firmerà la proclamazione presidenziale con cui far scattare i dazi sulle importazioni di alluminio e acciaio nella giornata ...

Acem : le quattro ruote temono aumento dei Dazi UE-USA : Nel complesso, quindi, queste contromisure potrebbero generare considerevoli conseguenze negative sull'economia, comportando un calo dell'occupazione per il settore motociclistico negli USA e in ...

Guerra commerciale : Ue si prepara a rispondere ai Dazi Usa - quale impatto per l'Italia? : L'Unione europea non starà a guardare impassibile al protezionismo degli Stati Uniti e si dice pronta a reagire ai dazi su acciaio e alluminio, annunciati lo scorso 1 marzo dall'amministrazione Trump. ...

Ue pronta a rispondere ai Dazi Usa - ma avverte : "Le guerre commerciali sono facili da perdere" : "Finché le misure Usa non sono prese, speriamo di poter evitare una disputa commerciale che non è nell'interesse di nessuno", ma "è chiaro che se queste verranno prese danneggeranno l'Ue", quindi "dobbiamo rispondere in modo fermo e proporzionale". Detto altrimenti: se la Casa Bianca non farà un passo indietro escludendo l'Ue dalla decisione annunciata di introdurre dazi del 25% sull'acciaio e del 10% sull'alluminio a ...