Davide Astori | quella scritta sotto casa che scioglie il cuore | brividi Lì | nella strada

Tutta Firenze rende omaggio a Davide Astori - domani i funerali : Commozione che accomuna tutti, gente comune, tifosi, sportivi, personaggi famosi. Firenze rende omaggio a Davide Astori a Coverciano dove è

Astori - Batistuta : 'Sono scioccato - la morte di Davide è inaccettabile' : 'Sono dall'altra parte del mondo, ma vorrei essere a Firenze per dare l'ultimo saluto a Davide, insieme alla mia gente. Quando a Reconquista è arrivata la terribile notizia del decesso del nostro ...

Davide Astori - la canzone tributo di Jovanotti. La squadra : "Per sempre con noi Asto" : "Per sempre con noi Asto". La Fiorentina saluta il suo capitano su Facebook con un video tributo in cui raccoglie le immagini più belle di Davide Astori, con la maglia viola. A fare da sottofondo, ci sono la musica e le parole di Jovanotti, che ha scritto per il calciatore una canzone."Son sempre i migliori che partono", si ascolta nel testo, "ci lasciano senza istruzioni, a riprogrammare i semafori, in cerca di sante ragioni, e ...

Morte Davide Astori - la camera ardente : momenti da brividi [VIDEO] : Morte Davide Astori – Compagni, amici e tifosi non riescono a rassegnarsi alla Morte di Davide Astori, calciatore della Fiorentina trovato morto nella stanza dell’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese, Morte naturale in seguito ad arresto cardiocircolatorio. Nelle ultime ore il trasferimento della salma da Udine a Firenze, folla alla camera ardente e momenti veramente da brividi per un calciatore che ha ...

Davide Astori morto - migliaia di tifosi e sportivi a Coverciano per l’ultimo saluto al capitano della Fiorentina : La maglia viola numero 13 è stata appoggiata sopra la bara di Davide Astori nella camera ardente allestita al centro della palestra del Centro tecnico federale di Coverciano, dove tifosi e sportivi hanno iniziato a sfilare davanti alla salma del capitano della Fiorentina per l’ultimo saluto. Su una parete della palestra, dove è allestita la camera ardente, è stato posto un grande schermo dove scorrono le immagini del ...

La camera ardente di Davide Astori : il feretro a Coverciano accolto dai compagni |foto : Alle 16,30 la camera ardente del capitano viola, fra i primi ad arrivare la famiglia e i compagni di squadra

Morte Davide Astori - clamoroso attacco di Balotelli a Dani Alves : Morte Davide Astori – La Morte di Davide Astori ha sconvolto tutti, nelle ultime ore a fare discutere sono state alcune dichiarazioni di Dani Alves: “dispiace ma non sono sconvolto”, la frase che ha creato il caos. Sull’argomento ha parlato Mario Balotelli attraverso una diretta Istagram, clamoroso attacco, commento con “Damiano Er Faina”: “Non ha detto una cazzata, ma poteva risparmiarselo. Doveva fare le ...

Il commovente addio dei compagni : così la Fiorentina saluta Davide Astori : Con un video pubblicato dalla società, i giocatori della Fiorentina salutano il compagno di squadra Davide Astori prematuramente scomparso domenica 4 marzo a Udine per un problema cardiaco a soli 31 ...

Davide Astori - il risultato dell'autopsia : 'Il cuore ha rallentato fino a fermarsi' : I compagni di calcio, sportivi di tutto il mondo, gente qualunque che anche con una sola frase ha voluto ricordare Davide Astori. Si pensa sempre che a questi atleti, sempre monitorati e visitati con ...

“Vergogna - uno schifo!”. Davide Astori - il momento dell’orrore. Ma perché? A tre giorni dalla sua morte - va in scena l’orrore. E l’indignazione è tanta : Una notizia che ancora addolora profondamente l’Italia tutta, quella sportiva e non, la scomparsa drammatica del difensore e capitano della Fiorentina Davide Astori avvenuta nella notte tra il 3 e il 4 marzo 2018 a Udine, nell’albergo dove il calciatore era alloggiato insieme alla sua squadra in vista della sfida contro l’Udinese. In tanti, tra colleghi, vip e semplici tifosi, hanno voluto in queste ore esprimere tutta ...