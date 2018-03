Davide Astori morto per cause naturali Oggi la camera ardente a Coverciano aperta al

Morte Davide Astori - il calciatore del Cagliari Romagna cambia numero : Morte Davide Astori – La Morte di Davide Astori ha sconvolto il mondo del calcio, i funerali del difensore della Fiorentina si svolgeranno nella mattinata di domani. La decisione di Fiorentina e Cagliari è stata quella di ritirare la maglia numero 13 in onore del calciatore. La scelta comporterà la modifica della numerazione in casa Cagliari, la maglia numero 13 era di Romagna. Adesso la Lega di Serie A ha deciso di concedere una deroga e ...

Francesca Fioretti/ Davide Astori - il funerale si avvicina : l'ex gieffina ci sarà? : A due giorni di distanza dalla morte improvvisa di Davide Astori, continuano i messaggi di solidarietà per la sua fidanzata, Francesca Fioretti, tra dediche in musica e una lettera...(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 10:17:00 GMT)

Un altro calciatore morto - stroncato a 32anni : 2 giorni dopo Davide Astori : Oggi nello stesso giorno in cui viene allestita la camera ardente per Davide Astori , che riceverà l'ultimo saluto degli ammiratori e dal mondo del calcio a Coverciano nella chiesa di San Pietro a Iolo , una frazione di Prato, sarà celebrato il funerale di Marco Longo, il calciatore morto nella notte di martedì dopo una lunga e ...

Per la morte di Davide Astori si indaga per omicidio colposo : “Abbiamo aperto un procedimento penale con ipotesi di omicidio colposo, allo stato attuale a carico di ignoti, e abbiamo disposto l’autopsia che verrà eseguita prossimamente”. Lo ha detto il procuratore capo di Udine, Antonio de Nicolo, ai microfoni del Giornale Radio Rai in merito alla morte improvvisa del capitano della Fiorentina Davide Astori (Il Fatto Quotidiano). Il capitano viola è ...

Cosa sappiamo finora sulla morte di Davide Astori : Articolo aggiornato alle 14,00 del 5 marzo 2018 Il capitano della Fiorentina e difensore della Nazionale Davide Astori, 31 anni, è morto in nottata tra sabato 3 e domenica 4 a seguito di un arresto cardiaco. Il giocatore era in un albergo di Udine con la sua squadra, dove avrebbe dovuto giocare domenica alle 15.00 contro l'Udinese. Lascia la compagna Francesca e una figlia, Vittoria, di soli 2 anni. Con Francesca Fioretti, ...

Una rosa bianca l'omaggio della Fiorentina a Davide Astori : I compagni di squadra di Davide Astori, insieme all'allenatore Stefano Pioli e al dg Pantaleo Corvino hanno portato due maglie del proprio capitano, scomparso nella notte tra sabato e domenica per un ...

Morte Davide Astori - la decisione di alcuni calciatori del Torino : Morte Davide Astori – La Morte dei difensore della Fiorentina Davide Astori ha sconvolto tutti, il calciatore viola è stato trovato senza vita nella stanza d’albergo prima della gara di campionato contro l’Udinese, i funerali si svolgeranno domani mattina. Tanti calciatori sono ancora sotto shock dopo la tragedia, in particolar modo erano tanti i calciatori del Torino amici di Astori, domani una folta delegazione visiterà la ...

Psg-Real Madrid - minuto di silenzio da brividi per Davide Astori : La tragica scomparsa di Davide Astori ha colpito tutto il mondo del calcio, italiano e non. I messaggi di solidarietà alla famiglia del difensore viola e alla Fiorentina sono arrivati dai più grandi club internazionali. Dopo il minuto di silenzio al Camp Nou ...

Sindrome di Brugada : cos’è e come potrebbe aver ucciso Davide Astori. È una delle principali cause di morte cardiaca improvvisa. Ecco quali sono i sintomi e da cosa dipende : È morto a soli 31 anni e le sue condizioni fisiche non avrebbero mai fatto pensare che sarebbe morto all’improvviso. Davide Astori, capitano della Fiorentina, difensore della Nazionale italiana, nulla poteva far presagire un destino così crudele. A due giorni dal decesso, il 6 marzo è stato reso noto il risultato dell’autopsia disposta per il calciatore. La causa della sua morte è descritta come “morte cardiaca senza evidenza ...

Morte Davide Astori - il commovente racconto del centrocampista del Foggia Agazzi : Morte Davide Astori – La Morte di Davide Astori ha sconvolto tutti, dai compagni ai tifosi fino ad arrivare ai colleghi. Nelle ultime ore è arrivato un commovente racconto di Davide Agazzi, centrocampista del Foggia: “La tragica Morte di Astori ci tocca particolarmente perché si tratta di un collega e, soprattutto per questo, lo sentiamo molto vicino. Domenica scorsa è stata una giornata davvero particolare e triste, è giusto che ...

Morte Davide Astori - il racconto drammatico del proprietario dell’albergo : Morte Davide Astori – Ancora tutti sotto shock per la Morte del calciatore della Fiorentina Davide Astori, i funerali del difensore si svolgeranno nella mattinata di domani. Nel frattempo emergono nuovi drammatici particolari, ecco il racconto del proprietario dell’albergo Là Di Moret come riporta Sportmediaset: “E’ stata una giornata terribile. In questo hotel non ricordo un’atmosfera così carica di tristezza. ...

Davide Astori morto per una bradiaritmia/ L'esito dell'autopsia : entro 60 giorni eventuali cause genetiche : La morte di Davide Astori per arresto cardiaco ha riacceso l'attenzione sulle patologie coronariche difficili da diagnosticare e che colpiscono i più giovani quali la Sindrone di Brugada(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 21:23:00 GMT)