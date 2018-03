DANCE DANCE DANCE Eliminati Dino Abbrescia e Susy Laude | lasciano la gara per mezzo

DEBORAH LETTIERI / Video - ballo sexy a DANCE DANCE Dance : sui social i suoi ringraziamenti : DEBORAH LETTIERI si è esibita a Dance Dance Dance portando in scena una sexy coreografia, ma in attesa dell'appuntamento di stasera ha condiviso sui social i ringraziamenti a...(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 17:48:00 GMT)

DANCE DANCE DANCE/ Anticipazioni - chi sarà eliminato? Cristina : "Salverò Giulio Berruti dalla Danger Zone!" : DANCE DANCE Dante, Anticipazioni settima puntata, 7 marzo 2018: quattro coppie ancora in gara. Esibizioni singole e il temuto DANCE offi, chi sarà eliminato? (Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 16:30:00 GMT)

Pattinaggio di figura - Mondiali junior 2018 : i russi Anastasia Skoptcova / Kirill Aleshin comandano la short DANCE - tredicesimi Chiara Calderone e Pietro Papetti : Si sono aperti quest’oggi a Sofia, capitale della Bulgaria, i Campionati Mondiali junior di Pattinaggio di figura 2018 , con la short dance come prima prova in programma. Al comando della classifica troviamo i russi Anastasia Skoptcova / Kirill Aleshin , già quinti lo scorso anno, che hanno ottenuto un nuovo primato personale con 66.44 punti, ottenendo 34.68 punti di technical elements e 31.76 punti di components. La coppia russa sembra ...

DANCE DANCE Dance/ Anticipazioni - chi sarà eliminato? Susy e Dino i più a rischio : Dance Dance Dante, Anticipazioni settima puntata, 7 marzo 2018: quattro coppie ancora in gara. Esibizioni singole e il temuto Dance offi, chi sarà eliminato? (Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 10:09:00 GMT)

DEBORAH LETTIERI / Dalla Crazy Horse a giudice di DANCE DANCE Dance : "Sono un corpo e un cervello in fuga" : DEBORAH LETTIERI , giudice della nuova edizione di Dance Dance Dance , è l'unica ballerina italiana alla Crazy Horse di Parigi: la sua scelta di lasciare l'Italia.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 11:20:00 GMT)

Real Madrid - tutti pazzi per il piccolo Byron : segna come Ronaldo ed esulta con la Papu DANCE : ...bambini in tenera età la nostra mente fa già il suo percorso e ce li proietta 10-15 anni nel futuro mentre ripetono quelle gesta nei più grandi palcoscenici e con le maglie più prestigiose al mondo. ...