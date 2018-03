Dal senatore leghista di colore al direttore dell' ospedale di Palermo | ecco il nuovo

Tony Iwobi - il primo Senatore di colore della storia della Repubblica italiana è eletto Dal la Lega di Salvini : E’ la Lega , proprio da Bergamo dove ha raccolto il consenso più alto d’Italia, a portare per la prima volta in Parlamento un Senatore di colore : si tratta di Toni ChiKe Iwobi , 62 anni, da 25 militante del Carroccio, piccolo imprenditore nel settore della sicurezza e dei servizi informatici. Due lauree, vive con la moglie Lucia e i figli Elisabetta e Clifford (è anche nonno) a Spirano, centro di cinquemila abitanti della Bassa ...

Marcello Dell'Utri esce Dal carcere. L'ex senatore di Forza Italia in ospeDale : L'ex senatore di Forza Italia, Marcello Dell'Utri, esce dal carcere di Rebibbia a Roma per farsi curare in ospedale. Lo riporta un articolo pubblicato sul quotidiano il Tempo.Pochi giorni fa il Tribunale di Sorveglianza aveva rigettato la richiesta di sospensione della pena, ma ora Dell'Utri affetto da una grave cardiopatia, dal diabete, dal glaucoma a entrambi gli occhi e da un tumore alla prostata.