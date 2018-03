Da Microsoft alla caccia negli abissi | Allen ritrova la portaerei affondata

Microsoft Edge : Google Project Zero scopre un’altra falla nella sicurezza : Le recenti analisi, condotte da Google Project Zero, hanno evidenziato una nuova possibile falla all’interno di Microsoft Edge. Internet Security Nell’ultimo periodo abbiamo parlato molto di sicurezza informatica e delle relative falle che erano state scoperte; questa volta nel mirino degli analisti di GPZ troviamo il browser di casa Microsoft. La falla in questione è collegata a “Just in Time” (JIT) per Java Script, che non risulta protetto dal ...

Skype : scoperta una falla di sicurezza che costringe Microsoft a riscrivere completamente il client Desktop : Una recente analisi di Skype ha riscontrato una nuova debolezza capace di concedere i privilegi d’amministratore a chi la sfrutta. Security La scoperta di questa nuova falla nella sicurezza di Skype è da attribuire al ricercatore Stefan Kanthak. Il bug in questione sarebbe situato in uno dei processi di gestione dell’aggiornamento che sfrutta un eseguibile secondario. Il processo secondario è vulnerabile a manipolazioni, che permettono ...

Google Drive migliora il supporto alla suite Microsoft Office : Il team di Google ha annunciato un'importante novità per chi utilizza Google Drive, ossia la possibilità di commentare direttamente più tipi di file

Microsoft Launcher si aggiorna alla versione 4.6 e arriva Cortana : Gli sviluppatori di Microsoft Launcher hanno rilasciato un nuovo aggiornamento di questa popolare app Android, portandola alla versione 4.6.0.40143 beta

Dopo Microsoft Edge - anche Google Chrome aggiunge il supporto alla tecnologia HDR : Uno dei vantaggi che Edge aveva rispetto a Chrome era il supporto all’HDR su Windows 10, ma la risposta di Google non si è fatta attendere. Con il nuovo aggiornamento rilasciato per i PC con a bordo l’OS targato Microsoft, il browser di Mountain View ha ottenuto anch’esso la funzionalità HDR consentendo ai suoi utenti di usufruire di un qualcosa esclusivo, fino a poco tempo fa, di Edge. Looking forward, to support the next ...

Microsoft Launcher per Android si aggiorna alla versione 4.5 con maggiore personalizzazione : Se avete uno smartphone Android ed utilizzate Microsoft Launcher, vi conviene ricercare gli aggiornamenti poichè da alcune ore a questa parte ne è stato rilasciato uno nuovo. La nuova versione è numerata 4.5 e porta con sè svariate novità riguardanti principalmente l’importantissimo aspetto della personalizzazione. Stando al changelog ufficiale pubblicato sul Google Play Store, infatti, con questo nuovo update si possono: Modificare le ...

Microsoft Launcher si aggiorna alla versione 4.5 con varie novità : Arriva un nuovo aggiornamento per Microsoft Launcher che giunge alla versione 4.5, versione che porta con sé tante novità degne di nota.