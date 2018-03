Cyprus Cup | l' Italia perde in finale La Spagna s' impone per due a zero

Calcio femminile - Finale Cyprus Cup 2018 : Italia-Spagna 0-2 - Sampedro e Guijarro affondano le azzurre : Niente da fare per le azzurre di Milena Bertolini, all’Aek Arena di Larnaca, nella Finale della Cyprus Cup di Calcio femminile. Le ragazze sono state sconfitte 2-0 dalla Spagna per effetto delle reti di Amanda Sampedro al 51′ e di Patri Guijarro al 83′. Un match in cui il più alto tasso tecnico delle iberiche ha fatto la differenza anche se le azzurre hanno avuto delle occasioni. Nel primo tempo la selezione del Bel Paese ...

Calcio femminile - Finale Cyprus Cup 2018 : Italia-Spagna 0-2 - Sampedro e Guijarro affondano le azzurre : Niente da fare per le azzurre di Milena Bertolini, all’Aek Arena di Larnaca, nella Finale dell’edizione 2018 della Cyprus Cup di Calcio femminile. Le calciatrici nostrane sono state sconfitte 2-0 dalla Spagna per effetto delle reti di Amanda Sampedro al 51′ e di Patri Guijarro al 83′. Un match in cui il più alto tasso tecnico delle spagnole ha fatto la differenza, in alcuni frangenti del confronto, anche se le ragazze di ...

LIVE Italia-Spagna - Finale Cyprus Cup calcio femminile in DIRETTA : le azzurre sfidano le Furie Rosse per il titolo! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Finale di Cyprus Cup 2018 di calcio femminile tra l’Italia e la Spagna. La formazione di Milena Bertolini va a caccia del primo sigillo in questo torneo internazionale, dopo essere arrivata due volte terza ed una volta quarta nella propria storia. Le azzurre arrivano a questo appuntamento dopo aver sconfitto le svizzere campionesse in carica, il Galles ed aver pareggiato contro la Finlandia ...

Calcio femminile - finale Cyprus Cup 2018 : Italia-Spagna - le Azzurre vogliono chiudere il cerchio contro le Furie Rosse : Il giorno della finale è ormai prossimo. Domani alle ore 17.00 (italiane) la Nazionale Italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini calcherà il rettangolo di gioco dell’AEK Arena di Larnaca e sfiderà la Spagna nell’atto conclusivo di quest’edizione 2018 della Cyprus Cup. Un traguardo raggiunto grazie ai successi contro la Svizzera, il Galles ed il pareggio nel terzo incontro con la Finlandia. Partite che hanno confermato la ...

Cyprus Cup : 2-2 con la Finlandia. L'Italia va in finale con la Spagna : Le azzurre, con la finale già conquistata, pareggiano 2-2 con la Finlandia nell'ultimo impegno del girone di qualificazione della Cyprus Cup. Un traguardo reso possibile grazie ai due precedenti ...

Calcio - Cyprus Cup 2018 : Italia-Finlandia 2-2 - le Azzurre rimontano due volte e terminano imbattute la fase a gironi : Si è concluso sul 2-2 l’ultimo match della fase a gironi della Cyprus Cup 2018 per la Nazionale italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini. Le Azzurre hanno pareggiato 2-2 contro il fanalino di coda del raggruppamento A, la Finlandia, rimontando le nordiche in due circostanze, in vantaggio grazie alle realizzazioni su Calcio di rigore di Emmi Alanen al 25′ ed 51′. Le italiane però hanno dimostrato carattere riuscendo a ...

Calcio - Cyprus Cup 2018 : Italia-Finlandia - le Azzurre vogliono chiudere in bellezza prima del gran finale : Domani alle ore 13 locali (le 12 italiane, diretta streaming su www.vivoazzurro.it), la Nazionale italiana di Calcio femminile tornerà nuovamente in scena nella Cyprus Cup 2018 nel terzo incontro del gruppo A all’Aek Arena di Larnaca. Dopo aver sconfitto la Svizzera ed il Galles, piuttosto nettamente, le Azzurre si sono già assicurate un posto per la finale del 1° e 2° posto del 7 marzo in attesa di sapere quale sarà la sfidante, ...

Calcio femminile - Cyprus Cup 2018 : l’Italia in finale per il 1° e 2° posto. La Nazionale di Milena Bertolini continua ad incantare : Il ‘GSZ Stadium’ di Larnaca sorride alla Nazionale italiana di Calcio femminile di Milena Bertolini in questa Cyprus Cup 2018. Dopo il rotondo successo contro le campionessa in carica della Svizzera (3-0), le azzurre si sono ripetute infliggendo lo stesso passivo al Galles e, visto il contemporaneo successo dell’elvetiche contro la Finlandia (4-0) nel girone A, accedono alla finale di questo torneo per la prima volta. Un risultato niente ...

Cyprus Cup : l'Italia vede la finale. Anche il Galles va ko. Girelli super : l'Italia abbatte Anche il Galles. Le azzurre di Milena Bertolini si impongono per 3-0, lo stesso punteggio con cui hanno piegato la Svizzera nella gara d'esordio alla Cyprus Cup. Con la vittoria di ...