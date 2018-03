Cure palliative | i pazienti premiano i medici | nasce il Palliative Care Award

Ragusa - nasce la Rete Locale Cure Palliative : Presentata a Ragusa la Rete Locale delle Cure Palliative, realizzata grazie a fondi regionali. Il progetto prevede una maggiore assistenza domiciliare

Cure palliative : ” Bene la decisione sul Cardarelli - servono decisioni anche per gli hospice pediatrici” : “Apprendo con favore la decisione del presidente Vincenzo De Luca di aprire un hospice per le Cure Palliative all’interno del Cardarelli e in seguito al San Gennaro”. Questo il commento di Sergio Canzanella, presidente dell’Osservatorio Regionale Campano per le Cure Palliative, in merito alle decisioni assunte dalla Giunta Regionale. “Si tratta – prosegue Canzanella – di un piccolo ma fondamentale passo verso il superamento del ...

Cure palliative : in Campania 7 richieste di aiuto al giorno : “Pazienti disperati, confusi da lungaggini burocratiche e mancanza di informazioni. E’ questo il quadro che emerge dal primo report sull’operatività del servizio «Pronto Pain», voluto e gestito dall’Associazione House Hospital onlus in Campania. A dimostrarlo – si spiega in una nota – sono le oltre 2.500 richieste che nel 2017 sono arrivate tramite il portale Hospice Campania. Un numero impressionante, la media è infatti di 7 ...

Accanimento terapeutico e Cure palliative : la legge su testamento biologico : Questo post è a cura di Giovanni Puglisi Specialista in broncopneumologia e in malattie dell'Apparato respiratorio. Prof. a contratto Università La SapienzaÈ un fatto in sé contraddittorio da un lato curare la persona che sta morendo provvedendo a offrire sostegno e a migliorare la qualità della vita e preoccuparsi allo stesso tempo della morte, conciliare emotivamente l'impegno assistenziale con l'inevitabile ...

Cure palliative al centro di un convegno a Roma : Il dialogo in genere ed il dialogo transculturale in ambito sanitario è ricco di insidie, di stereotipi che possono dar luogo ad eventi indesiderati nonostante scienza e coscienza - ha continuato ...

Cure palliative al centro di un convegno a Roma : Roma - (AdnKronos) - La necessità di una maggiore conoscenza delle Cure palliative. Non solo in Italia, ma anche in prospettiva di un dialogo con i paesi del Mediterraneo in modo tale da implementare una rete di scambi culturali per le Cure oncologiche. E' quanto è emerso nel corso del congresso int

Cure palliative : una petizione on line per riaprire il dibattito e modificare l’articolo 32 della Costituzione : Il video testamento di Marina Ripa di Meana ha riaperto il dibattito sulle Cure palliative e ha accesso i riflettori su alcuni aspetti poco noti, o poco chiari, previsti dalla nostra Costituzione. Da Napoli, e in particolare dall’Osservatorio Regionale Cure palliative e Medicina del Dolore dell’Associazione House Hospital onlus parte una campagna che ha come obiettivo l’introduzione di un nuovo concetto nell’articolo 32 della Costituzione. Una ...

L'altra via per il fine vita. Ecco le Cure palliative che le famiglie ignorano : Significano prendersi cura della persona, con scienza e umanità insieme. Quando una cura non è più efficace, allora bisogna decidere: è meglio aggiungere giorni alla vita, o vita ai giorni che ...

Marina Ripa di Meana : 'avevo pensato a suicidio assistito - poi ho scelto Cure palliative' : 'E' un rimedio estremo al dolore, con sedazione profonda, che in Italia pochi conoscono' ha dichiarato nel suo videotestamento la scrittice e stilista morta ieri a 76 anni. 'Si può scegliere di ...

