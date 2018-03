Coree : Moon - 'troppo presto per ottimismo' su Nord : Cautela in meeting con leader partiti, 'siamo a punto critico'. Domani emissari Seul in Usa con messaggio segreto di Kim

Vertice tra le due Coree - storico incontro tra Kim e Moon a fine aprile : sospesi i test nucleari : Tra i temi sul tavolo l'allentamento delle tensioni militari nella penisola e il rafforzamento del dialogo tra Pyongyang e Stati Uniti

Coree - concordato un summit tra Kim e Moon per fine aprile | : Il dittatore nordcoreano ha incontrato i delegati del Sud: fissato faccia a faccia tra i leader. È stata già inaugurata una linea di comunicazione tra Seul e Pyongyang. Il Nord vuole anche un dialogo ...

Coree : summit Kim-Moon a fine aprile : Le due Coree hanno concordato di tenere un summit tra leader, Kim Jong-un e Moon Jae-in, verso la fine di aprile. Lo riferisce la Blue House, la presidenza sudcoreana. Le due Coree hanno deciso di ...

Coree - incontro positivo : accordo 'soddisfacente' per summit con Moon - : I delegati di Seul hanno avuto un faccia a faccia con il leader nordcoreano, al quale è stata consegnata una lettera del presidente sudcoreano in vista di un possibile vertice. Gli inviati hanno ...

Disgelo tra le Coree - Kim invita Moon a Pyongyang : Una astuta mossa diplomatica di Kim Jong-un rafforza la distensione in atto tra le due Coree e promette di prolungare la 'tregua olimpica' - allontanando almeno temporaneamente i venti di guerra che ...

Coree : il leader del Nord Kim Jon-un invita a Pyongyang il presidente sudcoreano Moon Jae-in : Dopo la storica stretta di mano, avvenuta sotto gli occhi del mondo, arriva un altro segnale di disgelo vero e proprio con l'invito ad incontrarsi dopo i giochi. Oggi al via le prime gare e le speranze di medaglia per gli azzurri -

Olimpiadi - è disgelo tra le Coree Kim invita Moon a Pyongyang : Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha invitato il presidente sudcoreano Moon Jae-in a partecipare a un summit a Pyongyang. Lo ha annunciato Seul. L'invito e' stato portato da Kim Yo Jong, sorella del numero uno nordcoreano in visita al Sud per i Giochi Olimpici. Kim Jong Un e' pronto a incontrare Moon "il prima possibile", secondo un portavoce della Casa Blu, la presidenza della Corea del Sud.

