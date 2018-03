Corea Nord | Trump | credo che siano sinceri

Segnali di distensione su Trade e Nord Corea : Il China Securities journal ha poi riportato che la PBOC dovrebbe abbassare la riserva obbligatoria, per facilitare la transizione a un economia a crescita più bassa ma più equilibrata. Di minor ...

Wall Street su : focus dei trader su Corea del Nord e dazi Usa - più che l'Italia : Per quanto riguarda l'incertezza politica in Italia dopo le elezioni , gli investitori aspettando di avere indicazioni sulle possibili coalizioni prima di prendere posizioni. Per la prima volta da ...

Perché tutto quello che pensiamo di sapere sulla Corea del Nord non è corretto - : La Corea del Nord sotto la guida di Kim Jong-un è pronta a perseguire una politica per i propri interessi, senza sentirsi in obbligo verso alcuna potenza mondiale. I frutti della distruzione Secondo ...

Crisi nucleare : la Corea del Nord apre ai negoziati con gli Stati Uniti per la denuclearizzazione : In seguito ai dialoghi tra le autorità delle due Coree a Pyongyang, la Corea del Nord ha espresso la disponibilità a discutere della denuclearizzazione con gli Stati Uniti, se verrà garantita la sicurezza del regime, secondo Bloomberg News. Questa è la prima volta dal 2003 che il regime ha proposto la denuclearizzazione. Negli ultimi giorni i negoziatori sudCoreani sono Stati impegnati nei dialoghi con Kim Jong-un. Le Coree hanno accettato di ...

Corea Nord : Trump - progressi possibili : Il mondo sta guardando ed è in attesa! Potrebbe essere una falsa speranza, ma gli Usa pronti ad andarci più forte in entrambe le direzioni".

Seul annuncia summit Nord-Sud in aprile. E possibili trattative dirette tra Corea del Nord e Washington : New York - Il disgelo nella penisola Coreana accelera drammaticamente il passo: Sud e Nord hanno annunciato per il mese prossimo il primo summit bilaterale dal 2007 e Pyongyang ha accettato di ...

Nord Corea - denuclearizzazione in cambio di sicurezza per il suo regime : La Corea del Nord afferma l'impegno alla denuclearizzazione ed esprime, nel frattempo, 'la volontà' di sospendere le attività di sviluppo nucleare e missilistiche. Lo riferisce la Blue House, la ...

La Corea del Nord è disposta a rinunciare alle armi nucleari - dice la Corea del Sud : Un comunicato diffuso dall'ufficio del presidente sudCoreano dice che Kim Jong-un è disposto a trattare con gli Stati Uniti, a certe condizioni The post La Corea del Nord è disposta a rinunciare alle armi nucleari, dice la Corea del Sud appeared first on Il Post.

Verso un vertice tra i presidenti di Corea del Sud e del Nord : Un nuovo passo in avanti nel tentativo di riavvicinamento tra le due Coree. Secondo le agenzie di stampa le autorità di Seul e di Pyongyang hanno acconsentito a un incontro al più alto livello, che vedrà i presidenti Kim Jong-Un e Moon Jae-in incontrarsi ad aprile. Una notizia che per ora non viene confermata però dalla Corea del Sud, che parla di trattative ancora in corso.Il dittatore NordCoreano ha visto ieri una delegazione di dieci ...

Delegazione Seul in NordCorea : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

NordCorea : delegazione Seul porta lettera presidente Moon per Kim : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Due importanti funzionari sudCoreani sono partiti per la Corea del Nord : incontreranno Kim Jong-un : Due importanti funzionari sudCoreani sono partiti lunedì per incontrare il dittatore NordCoreano Kim Jong-un, in quella che sarà la prima riunione di questo livello degli ultimi sei anni. I due funzionari sono Chung Eui-yong, consigliere per la sicurezza nazionale del The post Due importanti funzionari sudCoreani sono partiti per la Corea del Nord: incontreranno Kim Jong-un appeared first on Il Post.

Gli Usa aprono alla Nord Corea : Ma ora deve denuclearizzarsi : Continua, seppur sottotraccia, il dialogo tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord. Durante l'annuale incontro alla Casa bianca, il presidente Donald Trump ha raccontato: "Hanno chiamato un paio di giorni fa ed hanno detto, 'vorremmo parlare'. E io ho detto: 'Lo stesso vorremmo noi ma dovete denuclearizzarvi. Dovete denuclearizzarvi'. E quindi vedremo che succede. Stiamo a vedere cosa succederà".Le ...

Gli Usa aprono alla Nord Corea : "Ma ora deve denuclearizzarsi" : Continua, seppur sottotraccia, il dialogo tra gli Stati Uniti e la Corea del Nord . Durante l'annuale incontro alla Casa bianca, il presidente Donald Trump ha raccontato: 'Hanno chiamato un paio di ...