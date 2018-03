Coppa Italia Savoia | Fabiano | «Lagonegro? Grande vittoria in 9 contro 11»

Speed skating - Finale Coppa del Mondo junior 2018 : Italia esaltante a Salt Lake City - Betti e Rosanelli guidano la truppa tricolore : Un’Italia eSaltante quella esibitasi nella Finale di Coppa del Mondo junior a Salt Lake City (Stati Uniti). La squadra tricolore guidata da Enrico Fabris e da Matteo Rigoni, dopo aver mostrato i muscoli nei precedenti appuntamenti di Inzell (Germania) e di Innstruck (Austria), si è confermata su livelli molto alti anche sul ghiaccio statunitense, dando un chiaro segnale di vitalità in vista dei Mondiali di categoria che si terranno proprio ...

Roma - Gerson sfida il Torino : 'Vendichiamo la Coppa Italia. Alisson? Il portiere più forte del mondo' : Il mancino brasiliano, che può essere impiegato sia a centrocampo che in attacco, ha parlato in esclusiva a Sky Sport, partendo da Davide Astori e la sua tragica, prematura scomparsa: "Non ci sono ...

Sui media nazionali spazio ai vincitori della LNP Coppa Italia Old Wild West : Ancora la Coppa Italia Old Wild West in evidenza nelle pagine dedicate a LNP oggi in edicola su Tuttosport e Corriere dello Sport. Corriere dello Sport apre con il presidente di Lega Nazionale Pallacanestro, Pietro Basciano, che traccia un bilancio sulla competizione che si è svolta a Jesi e Fabriano e intervista Francesco Stefanelli, MVP della ...

Video/ Viterbese Cosenza - 3-1 - : highlights e gol della partita - Coppa Italia Serie c - : Video Viterbese Cosenza , 3-1, : highlights e gol della partita Coppa Italia di Serie C. Bruzi rimasti in 9 dopo i rossi di Tutino e Loviso.

Calcio a 5 - Coppa Italia 2018 : il tabellone completo. Calendario - programma - orari e tv : Le migliori otto squadre del girone d’andata a caccia del secondo trofeo stagionale. Il PalaCampanara di Pesaro sarà il teatro della Final Eight di Coppa Italia 2018, che andrà in scena tra giovedì 22 e domenica 25 marzo. Un vero e proprio tour de force che si consumerà in quattro giorni con la disputa di tre turni ad eliminazione diretta che decreteranno chi potrà alzare al cielo l’ambito trofeo. Ad aprire le danze giovedì 22 marzo ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 : i convocati dell’Italia per le tappe di Oslo e Trondheim : La Coppa del Mondo 2018 di sci alpino ripartirà dalla Norvegia con due tappe a Oslo e Trondheim (10, 13 e 14 marzo). L’Italia sarà presente all’appuntamento con Alessandro Pittin e Raffaele Buzzi impegnati in un una gundersen sul trampolino HS134 (sabato 10 marzo) e in una gundersen dal trampolino HS140 (martedì 13 e mercoledì 14 marzo). (foto FISI) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook Clicca ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo 2018 : i convocati dell’Italia per il Raw Air. Ci sono anche le sorelle Malsiner : La Coppa del Mondo 2018 di Salto con gli sci è pronta per affrontare il Raw Air, tradizionale mini circuito che si svolge interamente in Norvegia. Appuntamento a Holmenkollen (9-11 marzo), Lillehammer (12-13), Trondheim (14-15) e Vikersund (16-18). L’Italia sarà presente con quattro atleti: Davide Bresadola, Sebastiano Colloredo, Roberto Dellasega e Alex Insam. Sul trampolino di Holmenkollen si disputerà anche una prova femminile dal ...

Snowboardcross - Coppa del Mondo 2018 : i convocati dell’Italia per la tappa di Mosca. Michela Moioli per vincere il trofeo! : Nel weekend del 10-11 marzo si disputerà la penultima tappa della Coppa del Mondo 2018 di Snowboardcross. Michela Moioli è in testa alla classifica generale con 6810 punti e può piazzare l’allungo definitivo verso la conquista della Sfera di Cristallo. Appuntamento sulle nevi di Mosca (Russia): sabato andrà in scena una gara individuale, domenica spazio alla prova sprint a squadre. L’Italia punterà anche su Omar Visintin e compagni ...

Sci alpino - Finali Coppa del Mondo 2018 : i qualificati dell’Italia. Sofia Goggia ad Are per vincere la Coppa di discesa : La Coppa del Mondo di sci alpino volge al termine. Manca un solo weekend di gara prima delle Finali di Are, dal 14 al 18 marzo. All’ultima settimana di gare sulle nevi svedesi possono partecipare i primi 25 più il campione del Mondo juniores di ogni specialità, oltre agli atleti che hanno più di 500 punti in classifica generale. Le gare dell’ultimo weekend hanno dunque già promosso diversi atleti dell’Italia. Per quanto ...

Pallanuoto - i migliori italiani della Final Four di Coppa Italia. Francesco Di Fulvio porta il trofeo in Liguria : A Bari nel fine settimana appena trascorso è andata in scena la Final Four della Coppa Italia di Pallanuoto maschile, che è andata alla Pro Recco, alla sesta affermazione consecutiva, la 13a totale in 27 edizioni. Ancora una volta sconfitto in Finale il Brescia, mentre terzo posto per Sport Management e quarto per Napoli. Andiamo a scoprire gli italiani che meglio si sono comportati in Puglia: Francesco Di Fulvio (Pro Recco): la sua doppietta in ...

Capo d'Orlando e Rocca di Caprileone - Me - : dal 23 marzo l'eliminatoria della Coppa Italia medici di calcio : E proprio su quest'ultimo aspetto si è soffermato l'assessore Rosario Milone."Da sempre Capo d'Orlando coniuga sport e turismo. La presenza di oltre 200 medici provenienti da tutta Italia sarà un bel ...

Malagò : «Recuperi? C’è ipotesi di far slittare la finale di Coppa Italia» : Le partite rinviate oggi potrebbero essere recuperate nel giorno della finale di Tim Cup del 9 maggio. L'articolo Malagò: «Recuperi? C’è ipotesi di far slittare la finale di Coppa Italia» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Final Eight A2 - Tortona spazza via Ravenna e alza la Coppa Italia : ROMA - Si sono concluse con un'altra cavalcata trionfale le Final Eight della Bertram Tortona che dopo aver travolto in Finale l'OraSì Ravenna con un perentorio 89-57 ha alzato la prima Coppa Italia ...