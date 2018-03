Consiglio comunale - De Angelis formalizza le dimissioni : L'Aquila - Aveva annunciato le dimissioni dopo la conferma, da parte del Consiglio di Stato, della sentenza del Tar Abruzzo che ha ridisegnato la composizione del Consiglio comunale, mettendolo formalmente in minoranza. Oggi il sindaco di Avezzano (L'Aquila) Gabriele De Angelis, eletto con il centrodestra, le ha formalizzate. "E' un atto di coerenza verso i cittadini - ha commentato in conferenza stampa - che arriva dopo un ...

Luino - lunedì si riunisce il Consiglio comunale : al centro tasse - bilancio e rifiuti : Come per la seduta precedente, l'intero consiglio sarà accompagnato dalle riprese streaming , disponibili per tutti i cittadini attraverso il canale Youtube dell'amministrazione.

Consiglio comunale convocato per giovedi 8 marzo : A causa di impedimenti tecnici non sarà disponibile lo streaming della seduta. Gli argomenti all'Ordine del Giorno sono i seguenti: Comunicazioni del Sindaco, del Presidente del Consiglio comunale e ...

Il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio di previsione triennale 2018/2020 : ... l'attenzione assidua e rigorosa alla spesa e una politica prudenziale nella costruzione delle previsioni. Sono stati confermati gli importi, i criteri e le aliquote già in vigore e che si erano ...

Zurigo : Consiglio comunale - forte calo UDC - PPD fuori : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Roma : Grottaferrata - blitz Casapound in Consiglio Comunale : Roma: Casapound a Grottaferrata, “si vuole rifilare la Sprar ai cittadini” Roma – Mauro Antonini è intervenuto al Comune di Grottaferrata insieme a Yuri Spalletta. Si... L'articolo Roma: Grottaferrata, blitz Casapound in Consiglio Comunale su Roma Daily News.

Bilancio di previsione - disco verde del Consiglio Comunale : Nella seduta di martedì 27 febbraio , il Consiglio Comunale di Parrano ha approvato il Bilancio di previsione 2018/2020 per quanto riguarda l'annualità 2018. Di seguito, in forma integrale, la ...

Presidente Consiglio comunale Bagheria - M5S - : 'Non mi importa di parole Di Maio' : Palermo, 27 feb. , AdnKronos, Monta la polemica a Bagheria , Palermo, dopo la richiesta di rinvio a giudizio del sindaco grillino Patrizio Cinque, per falso, turbativa d'asta e abuso d'ufficio, ...

M5S : Presidente Consiglio comunale Bagheria - Non mi importa delle parole di Di Maio (2) : (AdnKronos) - parole che, però, fanno storcere il naso a qualcuno del M5S, come apprende l'Adnkronos. Saro Di Paola, continuando la discussione social sulla bacheca del consigliere comunale Pd Emanuele Tornatore, risponde a Maggiore: "Ma rimani sempre un Presidente eletto dai consiglieri del Movimen

Presidente Consiglio comunale Bagheria (M5S) : "Non mi importa di parole Di Maio" : Palermo, 27 feb. (AdnKronos) - Monta la polemica a Bagheria (Palermo) dopo la richiesta di rinvio a giudizio del sindaco grillino Patrizio Cinque, per falso, turbativa d'asta e abuso d'ufficio, sospeso dal M5S ma fino a pochi giorni fa presente a una kermesse elettorale. Anche se ieri sera, come doc

Imperia - Antonio Russo dice addio al Consiglio comunale : Ha depositato all'ufficio protocollo di Palazzo civico ponendo fine alla sua avventura politica e amministrativa. Era iniziata nel 2013 quando si era candidato a sindaco per il Movimento 5 Stelle, ...

Martedì 27 febbraio a Maranello si riunisce il Consiglio comunale : Martedì 27 febbraio alle ore 20 presso la sala consiliare del Comune di Maranello , Piazza Libertà 33, si riunisce il Consiglio comunale. La seduta sarà trasmessa in streaming online sul sito Internet del Comune. Sette i punti all'ordine del giorno: 1. Risposta ad interrogazione consigliare presentata dal consigliere Marco Giovanelli, Gruppo misto, in merito alla ...

La relazione sull'attività della Commissione di Controllo per il 2017 nel Consiglio comunale di lunedì : ... Il dettaglio dei lavori è consultabile al link: https://www.comune.fi.it/sites/www.comune.fi.it/files/2018-02/2018-02-26-ordine.pdf Il Consiglio comunale può essere seguito in diretta streaming all'...

Cade il Consiglio comunale sul San Nicola. Opposizioni : 'FC Bari deve pagare gestione provvisoria' : 'Ancora una volta davanti ai problemi della Città per i quali proponiamo soluzioni, la maggioranza abbandona l'aula e fa Cadere il numero legale'. I consiglieri d'opposizione, Giuseppe Carrieri, Fabio ...