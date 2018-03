Come non detto | l' industria italiana non teme i 5 stelle | e lancia un messaggio agli

DI MAIO - M5S AL GOVERNO/ Elezioni 2018 - le trattative col Pd continuano : “Non finirò Come Bersani...” : Luigi Di MAIO, M5s al GOVERNO dopo le Elezioni 2018. Le trattative col Pd continuano: “Non finirò come Bersani...”. Le ultime notizie sulle strategie post voto del Movimento 5 Stelle(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 08:23:00 GMT)

"Senza noi legislatura non parte Al governo - M5S forza nazionale" Di Maio Come Silvio sul predellino : Luigi Di Maio lo aveva previsto: "Dovranno passare da noi". E le elezioni - sottolineano i 5 stelle - lo hanno confermato. Nella 'quasi' tripartizione parlamentare, ritengono di essere centrali per la costituzione di una maggioranza che sia di governo. "Non siamo una forza territoriale come la Lega, siamo una forze nazionale e siamo inevitabilmente proiettati Segui su affaritaliani.it

I big del Pd chiudono al M5S. Di Maio tratta ancora : «Non finirò Come Bersani» : M5S teme l’effetto-flop di un mandato solo esplorativo. Pronti ministeri per tecnici dem, Lega ultima spiaggia |

Di Maio tratta ancora : “Serve l’incarico pieno non finirò Come Bersani” : «Non un mandato esplorativo, ma l’incarico pieno». Luigi Di Maio ha ben presente il precedente di cinque anni fa, quando a parti invertite era il Pd ad aver bisogno dei voti del M5S per far partire un governo. «Noi non faremo la fine di Pierluigi Bersani - ragionano nello staff del candidato premier - che è stato bruciato con il mandato esplorativo...

Elezioni - M5s alla ricerca dei numeri : “Non finiremo Come Bersani”. E sugli espulsi : “Posizione non cambia” : Dopo il trionfo elettorale, ma senza i numeri per poter governare in modo autonomo, il M5S e il leader Luigi Di Maio hanno lanciato un messaggio di apertura a tutte le forze politiche in modo da cercare convergenze e poter formare un esecutivo. numeri alla mano, il M5S può guardare verso la Lega, nonostante la chiusura di Salvini. Ma c’è anche la strada di un confronto con un Pd senza Renzi. Al momento però, in casa pentastellata nessuno ...