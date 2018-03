Come educare i bambini ad un sana ed equilibrata alimentazione

meteoweb.eu

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Tra i tanti temi attuali al giorno d’oggi, quello sull’e sul rapporto di essa con iè di fondamentale importanza. Il cibo gioca un ruolo fondamentale per la salute, specie neiin fase di sviluppo. Per cui è fondamentalesan da piccoli ia consumare un’ampia varietà di alimenti, in modo da evita la monotonia alimentare e i rischi di eccessi o carenze nutrizionali. Spesso le preferenze alimentari sono influenzate dalle scelte dei genitori, dove le cattive abitudini alimentari sono tra i principali responsabili dell’epidemia di obesità che dilaga anche tra i piccoli di casa. Le preferenze deisono associate a quelle dei genitori, non sono quindi importanti età, genere, scolarità dei genitori, ore di televisione, abitudine ad accompagnare a fare la spesa, il bambino si ispira sopra ogni cosa alle abitudini dei ...