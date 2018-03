Come andare a capo su Instagram

Eugenia Costantini : «Assistere a una sfilata di Dior è Come andare a teatro» : «Ti scoccia se facciamo mezz’ora più tardi? Ho il cellulare un po’ scarico e non vorrei che dopo cinque minuti cadesse la linea». Più che un’intervista, quella tra me ed Eugenia Costantini è una chiacchierata di quelle che fanno due amiche che hanno appena condiviso una cosa fantastica, e stanno mezz’ora a parlarne al telefono perché devono ri-raccontarsi tutto momento per momento. Ed è più o meno così, solo che la nostra ...

Come andare offline su Facebook Messenger : I nostri amici di Facebook possono vedere quando siamo online su Messenger molto facilmente. Infatti noi risultiamo online nel momento in cui utilizziamo il social network, su PC, Android e iOS. Quindi se siamo stufi di essere spiati costantemente da persone indesiderate, possiamo facilmente disattivare tale opzione. Vediamo insieme Come fare. Alcune considerazioni Il metodo che andremo ad utilizzare in questa guida ci permette di scomparire ...

Come funzionano gli sconti sui viaggi per andare a votare alle elezioni del 4 marzo : Si possono chiedere sui biglietti del treno, dell'aereo, dei mezzi marittimi e – dall'estero – sui pedaggi autostradali The post Come funzionano gli sconti sui viaggi per andare a votare alle elezioni del 4 marzo appeared first on Il Post.

Come ha fatto un carattere indiano a mandare in crash i device Apple : Apple il problema lo ha risolto una settimana fa rilasciando un piccolo aggiornamento di 40 mega. Eppure il caso è assai singolare: iOS 11.2.5, il sistema operativo dei dispositivi di Cupertino, si bloccava a causa di un carattere indiano: il "Telugu Char”. Ma cos'è il Telugu? Il Telugu è un particolare carattere utilizzato dal 5% della popolazione indiana e per questo non molto diffuso. Eppure ...

Ecco Come andare su Marte con la realtà virtuale : Il viaggio spaziale della Tesla di Elon Musk ha riacceso i riflettori sui misteri di Marte, tornando a stuzzicare la fantasia di chi guarda il cielo con passione e desiderio. E così questo fine settimana il Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano – in collaborazione con Ministero dei beni e delle attività Culturali e del Turismo, l’Agenzia Spaziale Europea, Inaf, Leonardo, Thales Alenia Space Italia e ...

Sanremo 2018/ La polemica di Iva Zanicchi : "Per andare al Festival Come ospite devi essere di sinistra..." : Sanremo 2018, Claudio Baglioni mette su un Festival totalmente dedicato alla musica italiana: da Laura Pausini ai Negramaro, da Nek, Francesco Renga e Max Pezzali a Biagio Antonacci.(Pubblicato il Fri, 02 Feb 2018 16:58:00 GMT)

La mostra di Frida Kahlo a Milano per andare oltre il mito. Quando Picasso disse : "Neanche io so dipingere una testa Come lei" : Un anno prima di morire, nell'aprile del 1953, la Galeria de Arte Contemporaneo di Città del Messico ospitò la prima importante retrospettiva messicana dedicata ai dipinti di Frida Kahlo (1907-1954). Lei era troppo malata per poter presenziare, o meglio, così pensarono gli organizzatori, ma all'improvviso, il colpo di scena. Verso le otto di sera l'artista, vestita con il suo costume messicano preferito, arrivò con ...

Nicola Savino/ “Trovo conforto nella fede - andare in chiesa è Come andare a trovare mia madre” (Domenica Live) : Nicola Savino a Domenica Live: “Trovo conforto nella fede, andare in chiesa è come andare a trovare mia madre”. Il suo rapporto con la famiglia e la religione(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 16:11:00 GMT)

Amici 17 - Luca Tommassini ammette : «Io e Maria ne stiamo parlando». X Factor è Come un figlio - ma è ora di lasciarlo andare. : Luca Tommassini Luca Tommassini esce allo scoperto e, dopo essersi immortalato sui social con la felpa di Amici, ammette che la trattativa per approdare nel programma di Maria De Filippi è in corso. E X Factor? “Io e Maria ne stiamo parlando, è scaduto il mio contratto ad X Factor. Loro mi hanno richiamato, ma sono sul mercato, devo decidere cosa fare, tutto, uno, o cento” ha dichiarato il coreografo, ‘corteggiato’ da ...

Berlusconi a Domenica Live : «M5s più pericoloso dei post comunisti del 1994. Non andare a votare è Come suicidarsi» : Ventitre anni dopo dalla prima discesa in campo, Silvio Berlusconi si dice convinto che ci sia ancora una volta «bisogno» di lui, questa volta per arginare un nuovo...

Berlusconi attacca i Cinque stelle dal salotto della d’Urso : “Non andare a votare è Come suicidarsi” : I Cinque stelle? Sono «quasi una setta che prende ordini da un vecchio comico e dal figlio di uno sconosciuto di un socio defunto, cambiano parere da mattina a sera, capaci di seguire qualsiasi idea. Porterebbero Italia verso il vero disastro e al governo i peggiori rappresentanti della magistratura militante». Silvio Berlusconi attacca il Moviment...

Berlusconi attacca i Cinque stelle dal salotto della d'Urso : "Non andare a votare è Come suicidarsi" : Devo smentire della maniera più assoluta, Fininvest si è avvalsa di banche di sicuro livello e alla fine abbiamo venduto a un protagonista dell'economia cinese che ha mantenuto tutti gli impegni, ha ...

Berlusconi : "Flat tax pari o inferiore al 23%""Non andare a votare è Come suicidarsi" : Il leader di Forza Italia: "Vogliamo operare una vera e propriarivoluzione fiscale, la flat tax, con una unica aliquota pari oinferiore alla piu' bassa di quelle attuali, al 23%". Secondo Berlusconi la misura sarà coperta con la "minore evasione e minore elusione per almeno 40 miliardi"

Berlusconi : “Flat tax pari o inferiore al 23%””Non andare a votare è Come suicidarsi” : Berlusconi: “Flat tax pari o inferiore al 23%””Non andare a votare è come suicidarsi” Il leader di Forza Italia: “Vogliamo operare una vera e propriarivoluzione fiscale, la flat tax, con una unica aliquota pari oinferiore alla piu’ bassa di quelle attuali, al 23%”. Secondo Berlusconi la misura sarà coperta con la “minore evasione e minore […] L'articolo Berlusconi: “Flat tax pari o ...