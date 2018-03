Cocaina nei salotti della ‘Roma bene’ : 21 arresti : Roma, 7 mar. – (AdnKronos) – Cocaina nei salotti romani e nei locali notturni della ‘Roma bene’. Sono 21 le persone arrestate a seguito di un’operazione coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Roma e condotta dai carabinieri della Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura. Cinque persone sono state arrestate in flagranza di reato e 16 colpite da ordinanza di custodia cautelare per i reati di ...

Cocaina nei salotti dei Parioli e locali della “Roma bene” : 21 arresti : Cocaina nei salotti dei Parioli e locali della “Roma bene”: 21 arresti Indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia e condotte dai carabinieri della sezione di polizia giudiziaria della Procura. Sequestrate armi e droga. Fermate in flagranza 5 persone. Nel mirino, in particolare, due locali notturni nella zona di via ...

Selfie su Instagram in crociera - 95kg di Cocaina nei bagagli : Si sono dichiarate colpevoli di contrabbando di cocaina Melina Roberge, 23 anni e Andre Tamine, 64, due cittadine canadesi arrestate a Sydney in Australia, riferisce il Daily Telegraph. Una connazionale, la ex pornostar 29enne Isabelle Lagace, era già stata condannata lo scorso novembre. Secondo le autorità australiane formavano un trio apparentemente in vacanza con 4 valigie contenenti 95 chili di cocaina per un valore di 16,5 milioni di ...