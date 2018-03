Claudia Galanti lascia l' Italia L' addio in silenzio | un grande sogno da realizzare per

Claudia Galanti LASCIA L'ITALIA / L'addio senza farlo sapere a nessuno e i dubbi dei fan : CLAUDIA GALANTI LASCIA L'ITALIA , L'addio senza farlo sapere e i dubbi dei fan. Intanto si parla anche del ritorno di fiamma con Arnaud Mimran padre dei suoi figli ed ex compagno.(Pubblicato il Wed, 07 Mar 2018 18:04:00 GMT)

Claudia Galanti e la scelta di vita : "Senza farlo sapere a nessuno ha detto addio all'Italia" : MILANO ? Dopo un lungo periodo di permanenza in Italia, dove era anche tornata a vivere con l?ex marito, Claudia Galanti lascia l?Italia. Sempre seguita da Leggo.it, la modella...

Lite tra Aida Yepisca e Claudia Galanti - c'è di mezzo un ex molto famoso : Game over. E' finita l'amicizia tra Aida Yespica e Claudia Galanti . Le showgirl, un tempo legatissime, avrebbero...

Aida Yespica e Claudia Galanti - fine di un'amicizia : "A farle litigare Gianluca Vacchi - un ex in comune..." : MILANO ? Claudia Galanti e Aida Yespica, da poco uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, erano grandi amiche, ma all?improvviso le due non si sono più...