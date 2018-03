CINEMA - Recensione di BLACK PANTHER

Ricomincio da Noi - film al CINEMA in uscita 8 marzo : recensione - curiosità : Tra i film al cinema in uscita l’8 marzo 2018 c’è Ricomincio da Noi, il nuovo lavoro di Richard Loncraine con Imelda Staunton e Timothy Spall. Di seguito ecco scheda, trama, trailer, la nostra recensione e qualche curiosità sul film. SCOPRI LE ALTRE USCITE DEL MESE NELLE SALE Ricomincio da Noi, film al cinema: scheda TITOLO ORIGINALE: Finding Your Feet DATA uscita: 08/03/2018 GENERE: Commedia, Drammatico, ...

The Lodgers Non infrangere le regole film al CINEMA l'8 marzo : recensione - curiosità : Tra i film al cinema in uscita l'8 marzo 2018 c'è The Lodgers Non infrangere le regole il nuovo lavoro di Brian O'Malley con Charlotte Vega, David Bradley, Moe Dunford. Presentato in anteprima al Toronto International film Festival, vede due gemelli costretti a vivere seguendo le regole imposte dalle entità sovrannaturali che infestano la loro tenuta familiare.

Il Giustiziere della Notte - film al CINEMA da 8 marzo : recensione - curiosità : Il Giustiziere della Notte è uno dei film al cinema in uscita nelle sale l'8 marzo 2018. La pellicola un thriller del 2018, diretto da Eli Roth, con Bruce Willis e Vincent D'Onofrio, è il remake del primo e storico capitolo della serie uscito 42 anni or sono e diretta da Michael Winner e con Charles Bronson.

Recensione : “Black Panther” ecco cosa c’è da sapere sul diciottesimo capitolo del Marvel CINEMAtic Universe : In un periodo storico come questo di grave tensione internazionale, contraddistinto per giunta da talune intenzioni politicamente isolazioniste, ovviamente nel suo piccolo, sembra che caschi decisamente a fagiolo “Black Panther”, il diciottesimo capitolo cinematografico del Marvel Cinematic Universe, visto che l’ultima fatica Marveliana tratta con una certa efficacia la spinosa questione delle fisico-ideologiche barriere che a poco a poco stanno ...

Un figlio a tutti i costi - film al CINEMA dal 1 marzo : recensione - curiosità : Un figlio a tutti i costi è uno dei film al cinema in uscita oggi 1 marzo 2018, diretto e interpretato da Fabio Gravina con Roberta Garzia, Ivano Marescotti. Le musiche sono Gigi D'Alessio. Un figlio a tutti i costi, film al cinema: scheda TITOLO ORIGINALE: Un figlio a tutti i costi DATA

È arrivato il Broncio - film d'animazione al CINEMA : recensione - curiosità : È arrivato il Broncio, film d'animazione al cinema in uscita oggi 1 marzo 2018. La pellicola è di genere animazione, family, fantasy, è diretta da Andrés Couturier, con le voci (nella versione originale) di Toby Kebbell e Lily Collins. È arrivato il Broncio, film al cinema: scheda TITOLO:

Lady Bird - film al CINEMA in uscita il 1 marzo : recensione - curiosità : Lady Bird è uno dei film al cinema in uscita il 1 marzo 2018. Diretto da Greta Gerwig la pellicola è interpretata da Saoirse Ronan, Laurie Metcalf, Tracy Letts, Lucas Hedges, Timothée Chalamet. Lady Bird, film al cinema: scheda TITOLO ORIGINALE: Lady Bird DATA uscita: 01/03/2018 GENERE:

Dark Night - film al CINEMA in uscita il 1 marzo 2018 : recensione - curiosità : Dark Night è uno dei film al cinema in uscita oggi, 1 marzo 2018. Diretto da Tim Sutton vede tra gli interpreti Eddie Cacciola, Aaron Purvis, Shawn Cacciola, Anna Rose, Robert Jumper. La pellicola è ispirata al massacro di Aurora del 2012. Dark Night, film al cinema: scheda TITOLO ORIGINALE:

Red Sparrow - film al CINEMA in uscita il 1 marzo : recensione - curiosità : Red Sparrow è uno dei film al cinema in uscita il 1 marzo, diretto da Francis Lawrence, con Jennifer Lawrence e Joel Edgerton. La trama segue le peripezie dell'intraprendente e fascinoso membro dell'intelligence sovietica tra pericoli, inganni, passioni proibite e intrighi internazionali.

2 gran figli di… - film al CINEMA in uscita il 1 marzo : recensione - curiosità : 2 gran figli di…, è uno dei film al cinema in uscita il 1 marzo, diretto da Lawrence Sher, vede protagonisti Ed Helms e Owen Wilson. La trama segue le vicende di due fratelli che vanno alla ricerca del padre biologico creduto morto da tanti anni. 2 gran figli di…, film al cinema in

Quello che non so di lei - film al CINEMA in uscita il 1 marzo : recensione - curiosità : Quello che non so di lei è uno dei film al cinema in uscita il 1 marzo, diretto da Roman Polanski, con Emmanuelle Seigner e Eva Green. Si tratta di un thriller ispirato ad una storia vera accaduta alla scrittrice Delphine de Vigan. Quello che non so di lei, film al cinema: scheda TITOLO

Puoi baciare lo sposo film al CINEMA in uscita il 1 marzo : recensione e curiosità : Puoi baciare lo sposo è uno dei film al cinema in uscita il 1 marzo 2018, commedia diretta da Alessandro Genovesi, con Diego Abatantuono e Monica Guerritore. Puoi baciare lo sposo film al cinema: scheda TITOLO ORIGINALE: Puoi baciare lo sposo DATA uscita: 01/03/2018 GENERE:

Recensione : “La forma dell’acqua” un altro mondo parallelo nella fiaba CINEMAtografica di Guillermo del Toro : In un universo privo di tempo e di leggi, una principessa senza voce diviene protagonista di una splendida fiaba che le permetterà di trovare l’amore della sua vita, un amore puro ed essenziale ostacolato da un terribile mostro. Comincia in questo modo l’intenso e nuovo racconto incantato del regista visionario Guillermo del Toro, una fiaba cinematografica capace di approdare agli Oscar del 4 marzo con ben tredici nominations. La storia narrata ...