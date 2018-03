Ci sarà un Burian bis? Ecco le ultime tendenze meteo per fine marzo

Previsioni Meteo Italia - Sabato con schiarite e piogge ma soprattutto temperature miti : l’arrivo del Burian sarà uno shock termico - domani crollo di -20°C in poche ore! : 1/6 Le precipitazioni previste per il pomeriggio/sera di oggi, Sabato 24 Febbraio ...

Previsioni Meteo Febbraio 2018 - finalmente sarà Inverno ma il gelido Burian colpirà solo il Nord : Previsioni Meteo Febbraio 2018 – L’Inverno, seppur in grande ritardo, ha deciso di prendersi una bella rivincita nella seconda parte della stagione, come più volte prospettato nelle ultime settimane su MeteoWeb durante un mese di Gennaio incredibilmente caldo e secco. Con tre Giorni della Merla accompagnati dall’Anticiclone, si sta chiudendo in queste ore il Gennaio più caldo e siccitoso di sempre per il nostro Paese, con ...