Chris e Apple Martin | una chitarra per due

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Difficile che si abbiano le idee chiare sul proprio futuro a soli 13 anni, ma tra la recitazione (come mamma Gwyneth Paltrow) e la musica (come papà),sembrerebbe preferire di gran lunga la seconda. L’ultima prova è il video di una lezione di, pubblicato dalla madre via social. https://www.instagram.com/p/Bf98Iq2HDD1/?taken-by=gwynethpaltrow «Guitar time», ha scritto l’attrice orgogliosa su Instagram riprendendo padre e figlia all’opera, quale miglior insegnante per la piccola? La ragazzina aveva già dato prova di amare molto la musica un paio di anni fa, quando si era esibita in un concerto di beneficenza a Malibu. Lei al microfono per cantare Just a Little Bit of Your Heart di Ariana Grande, il padre al pianoforte. Anche Moses, il fratello minore, aveva partecipato con un pezzo rap, ma l’erede disembrerebbe proprio la ...