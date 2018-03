Chi porta un’arma con sé non può non subire controlli psicologici

'Isola - non ho visto portare la marijuana - ma sentivo l'odore' - la rivelazione di Chiara Nasti a Striscia la Notizia : Striscia la Notizia continua a seguire il canna-gate . Nella puntata di stasera i conduttori Ficarra e Picone lanciano un servizio sulle diChiarazioni di Chiara Nasti in uscita sul settimanale Chi : '...

Chiara Nasti e il canna gate : 'Non ho visto qualcuno portare l'erba - sentivo l'odore. Ora è meglio dire la verità...' : MILANO - 'Io non ho visto qualcuno portare l'erba, ma sentivo l'odore perché a questo punto è meglio dire la verità. sentivo l'odore, e su questo non ci piove perché si è capito che hanno fumato, ma ...

MarChionne : 'Jeep diventerà più importante di Fiat' : ... ma pesano, eccome se pesano, esattamente come la conferma del benservito a Renzi , 'non è più lo stesso' , e il benvenuto ai nuovi poteri forti della politica , 'Di Maio e Salvini non li conosco ma ...

Rosa Di Domenico ritrovata : portata in TurChia dal fidanzato. L'abbraccio con mamma e papà : L?incubo è finito. Un abbraccio lungo, stretto, urlato. Finalmente Rosa Di Domenico è tornata. Dopo una estenuante attesa all?aeroporto di Capodichino Luigi e la...

Elezioni - quando alla Leopolda Renzi tuonava : “Non consentiremo ai vecChi dirigenti di riportare il Pd al 25%” : Il 26 ottobre 2014, con l’eco del 40% alle europee di maggio, Renzi tuonava contro la vecchia classe dirigente del Pd. Le sue parole contro Bersani&Co alla Leopolda di quell’anno non lasciavano dubbi in merito alle sue intezioni: “Rispettiamo tutti ma c’è una cosa che non consentiremo a chi ha detto che la Leopolda è imbarazzante. Non consentiremo a quella classe dirigente di riprendersi il Pd per riportarlo dal 41 al ...

Incidente spettacolare a Rivarolo - un tir ha perso la cisterna piena di latte che portava sul rimorChio : spettacolare Incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze, questa notte intorno alle 3 in corso Re Arduino a Rivarolo. Nell'affrontare la rotonda che porta verso la circonvallazione della ...

PAVIA - ANTIFASCISTI “MARChiATI” CON ADESIVI SULLA PORTA DI CASA/ Ultime notizie : si temono spedizioni punitive : PAVIA, ANTIFASCISTI "marchiati": monta lo sdegno dopo che moltissime case sono state segnate con ADESIVI con la scritta, "qui ci abita un antifascista". Dopo il raid la reazione dei sindaci.(Pubblicato il Sat, 03 Mar 2018 23:03:00 GMT)

Serie A Verona - PecChia : «Benevento? Partita importante» : FORMIA - "L'obiettivo di questo ritiro era quello di poterci allenare con le condizioni climatiche migliori per permetterci di preparare la sfida di domenica e siamo soddisfatti di come abbiamo ...

Spal - il derby è tuo! Bologna battuto ed importante “messaggio” in Chiave salvezza : 1/15 Filippo Rubin/LaPresse ...

Pavia - le case di decine di attivisti marChiate con adesivi sulla porta : “Qui ci abita un antifascista” : “Qui ci abita un antifascista“, questa la scritta sull’adesivo che decine di attivisti pavesi hanno trovato attaccato sulla propria porta di casa. L’adesivo riporta il simbolo della rete antifascista barrato, come fosse un divieto, e la scritta mostra caratteri che di solito vengono usati da formazioni di estrema destra. Come scrive La Provincia Pavese, il raid si è verificato nella notte tra venerdì e sabato, un giorno ...

Parma-Palermo a risChio rinvio : gli ultimi importanti aggiornamenti : Si avvicina la nuova giornata del campionato di Serie B ma dopo Brescia-Entella anche un’altra partita potrebbe essere rinviata, stiamo parlando di Parma-Palermo in programma oggi alle ore 15. Un’abbondante nevicata mette a serio rischio lo svolgimento della partita, la situazione del campo sembra in buone condizioni grazie ad alcuni teloni ma il match potrebbe essere ugualmente rinviato per motivi di sicurezza del pubblico sugli ...