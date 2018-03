: #DaniAlves: 'Lascio la #Juve per vincere la #Champions'. E ora? #PsgRealMadrid - Gazzetta_it : #DaniAlves: 'Lascio la #Juve per vincere la #Champions'. E ora? #PsgRealMadrid - FBiasin : C'è ancora chi è convinto che senza #Allegri la #Juve avrebbe due #Champions in più in bacheca e non si rende conto… - juventusfc : Bianconeri, pronti per #TOTJuve? ?? Alle 17.30 ? tutte le ultime novità su #JNews, alle 19 ? il prepartita… -

Con una grande prova di carattere, lantus conquista,in rimonta, i quarti diandando are (1-2) ain casa del Tottenham dopo il 2-2 dell'andata. Son (3') subito pericoloso, poi l'arbitro Marciniak non concede ai bianconeri un rigore grossolano per un netto fallo di Verthongen su Douglas Costa. Lacapitola al 39': su assist di Trippier, Son colpisce male ma basta per far gol. Nella ripresa la riscossa:Higuain (64') pareggia su assist di Khedira e serve a Dybala (67') il pallone della vittoria.(Di mercoledì 7 marzo 2018)