Champions | Pochettino | ' Il Tottenham meritava di più'

Champions : Pochettino 'Juve grandissima' : ANSA, - TORINO, 6 MAR - "Domani affronteremo una delle squadre più grandi della storia: se riusciremo a non pensare al risultato ed a giocare liberi, avremo possibilità di passare il turno". Parole ...

Champions : Pochettino "Juve grandissima" : Nella Juve è probabile il ritorno di Higuain: "E' uno dei migliori attaccanti del mondo, insieme a Kane. Giocare contro lui, Dybala e Messi è sempre molto difficile. Ma domani non giochiamo contro ...

Champions League - Tottenham-Juventus : la conferenza di Pochettino LIVE : Higuain? È' uno dei migliori attaccanti al mondo al pari di Kane, ovviamente. Fermarlo non è facile, anche conoscendo al meglio le sue caratteristiche. La Juventus è una grande squadra, servirà ...

LIVE Juventus-Tottenham - DIRETTA Champions League 2018 : andata degli ottavi di finale. Formazioni ufficiali : Allegri torna all’antico - Pochettino sceglie Lamela : CLICCA QUI PER LE PAGELLE LIVE DI Juventus-Tottenham Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Juventus-Tottenham, andata degli ottavi di finale della Champions League. La fase finale comincia con una sfida importantissima per i bianconeri. L’obiettivo della Juve è chiaro, arrivare fino in fondo alla competizione ma il primo ostacolo sarà tutt’altro che semplice. La squadra di Massimiliano Allegri si presenta all’appuntamento ...

Champions - Juventus-Tottenham : Allegri vs Pochettino : Se non si avesse però accesso a una televisione, sarà possibile optare per la diretta streaming, grazie al servizio 'Premium play', offerto gratuitamente per tutti gli abbonati della pay tv.

Champions : Pochettino "Juve eccezionale" : TORINO, 12 FEB - "La Juventus è una società di primo livello, non possiamo confrontarci con loro come struttura. Ma domani in campo daremo il massimo". Parole del tecnico del Tottenham, Pochettino, ...

Champions - Pochettino : "Tifavo Juventus. Ora voglio batterla" : È sempre bello giocare con i migliori al mondo, quindi anche se può dare qualche sofferenza, spero di vederlo in campo". Gasport