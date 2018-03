Champions | l' incubo di Thiago Silva | 9 partecipazioni e neanche una semifinale

Volley femminile - Champions League 2018 – Sorteggiati i quarti di finale : Conegliano - incubo Kazan! Novara col Galatasaray : In Lussemburgo si è svolto il sorteggio dei quarti di finale (playoff 6) della Champions League 2018 di Volley femminilee. Il CSM Volei Alba Blaj organizzerà la Final Four a Bucarest e dunque è già certa della qualificazione alle semifinali. Le altre 6 formazioni rimaste in corsa si contenderanno i restanti tre posti per gli atti conclusivi in programma il 5-6 maggio nella capitale rumena. Conegliano se la dovrà vedere con la corazzata Dinamo ...