Champions League | Real Madrid e Liverpool con facilità ai quarti

Video Liverpool Porto (risultato finale 0-0): highlights della partita degli ottavi di finale della Champions League. I Reds non esaltano ma trovano il passaggio ai quarti di finale.

Champions League - Tottenham-Juve : probabili formazioni - dove vederla in tv : Tottenham-Juventus , fischio d'inizio ore 20.45, diretta tv su Canale 5 e Premium Sport , è un match valido per il ritorno degli ottavi di Champions League . Dopo il 2-2 dell'andata, con la rimonta degli Spurs dall'iniziale 2-0, i bianconeri sono chiamati a vincere o a pareggiare ...

Tottenham-Juventus - le probabili formazioni degli ottavi di Champions League : Dybala titolare in appoggio a Higuain : Espugnare il teatro del calcio inglese per passare il turno. La missione che attende la Juventus stasera, mercoledì 7 marzo, è tutt’altro che agevole, ma i bianconeri non hanno paura della sfida complessa che andrà in scena a Wembley contro il Tottenham nel ritorno degli ottavi di finale della Chiampions League 2017-2018. Pesa come un macigno, tuttavia, il 2-2 dell’Allianz Stadium, maturato nonostante un avvio da capogiro con la ...

Risultati Champions League: Diretta gol live score di Tottenham Juventus e Manchester City Basilea, le due partite del ritorno degli ottavi di finale che si giocano mercoledì 7 marzo

Juventus si qualifica ai quarti se... i risultati che servono alla squadra bianconera per sovvertire il 2-2 dell'Allianz Stadium maturato all'andata, e superare il turno in Champions League

Probabili formazioni Manchester City Basilea: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Possibile turnover per entrambi gli allenatori all'Etihad Stadium

Probabili formazioni Tottenham Juventus: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Higuain stringe i denti, anche Mandzukic e Benatia non sono al meglio

Champions League - il Real batte 1-2 il Psg e va ai quarti di finale : Roma - Il Real Madrid si è qualificato per i quarti di finale di Champions League: nella gara di ritorno degli ottavi di finale in casa del Paris Saint Germain, la squadra spagnola ha vinto 1-2 , gol ...

Champions League - Liverpool-Porto 0-0 : Klopp e Salah volano ai quarti di finale : LIVERPOOL - Una pura formalità, come il titolo di uno dei film più fortunati di Tornatore. Liverpool-Porto è una partita da 0-0, ma senza alcuna pretesa: per la squadra di Sergio Conceicao recuperare ...

Pagelle Psg Real Madrid: i voti della partita, i giudizi a tutti i calciatori che sono scesi in campo per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League, al Parco dei Principi

Champions League - Liverpool-Porto 0-0 : passano gli inglesi : TORINO - Solo chi aveva parenti, amici stretti oppure obiettivi di mercato in campo avrebbe seguito con attenzione questa partita. L'ultimo caso riguarda i tifosi della Juventus che, durante Liverpool-...

LIVE Psg-Real Madrid - DIRETTA Champions League 2018 : 1-2 - Casemiro mette in ghiaccio la partita a 10 dalla fine : OASport vi offre la DIRETTA LIVE di Psg-Real Madrid, match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2018: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Calcio d'inizio alle 20.45. ...

Risultati Champions League, Diretta gol live score: Real Madrid e liverpool sono le prime due squadre che si qualificano ai quarti di finale, confermando il pronostico dopo l'andata