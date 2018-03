Champions League 2018 | le possibili avversarie della Juventus ai quarti di finale

Champions League - Tottenham-Juventus 1-2 : rimonta e quarti di finale con Higuain e Dybala : 1 di 2 Successiva LONDRA - Impresa della Juventus nel ritorno degli ottavi di Champions . I bianconeri espugnano Wembley dopo una partita di sofferenza e di cuore, chiusa in svantaggio all'intervallo ...

Pagelle Tottenham-Juventus 1-2 - Champions League : Higuain sontuoso - Dybala risolutore : La Juventus è ai quarti di finale di Champions League. Fantastica vittoria a Wembley contro il Tottenham in rimonta per 2-1 con le reti di Higuain e Dybala. Ecco le Pagelle dei bianconeri Buffon 6: qualche responsabilità sul goal di Son, dove non è perfetto nel tuffo. In precedenza alcuni interventi molto importanti. Anche nella ripresa è attento. Barzagli 5,5: Son è un cliente scomodissimo e il coreano lo fa penare con le sue continue ...

Video Gol Tottenham-Juventus 1-2 : Highlights e Tabellino Champions League 7-3-2018 : Risultato Finale Tottenham-Juventus 1-2: Cronaca e Video Gol Son, Higuain, Dybala, Ritorno Ottavi di Finale Champions League, 7 Marzo 2018. La Juventus ai quarti di finale. I bianconeri espugnano White Hart Lane sconfiggendo in rimonta il Tottenham di Pochettino per 1-2, quando tutto sembrava perduto. Già, perchè gli Hotspur hanno letteralmente dominato in lungo ed in largo per 63 minuti, meritando nettamente il vantaggio con Son, il quale ...

Champions League 2018 - i possibili avversari della Juventus ai quarti di finale. Sorteggio da brividi : rischio Real Madrid e City : La Juventus si è qualificata ai quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. I bianconeri hanno sconfitto il Tottenham per 2-1, espugnando Wembley grazie al micidiale uno-due firmato da Higuain e Dybala che a metà del secondo tempo hanno rimontato il gol di Son. I ragazzi di Max Allegri sono così tra le migliori otto squadre d’Europa e attendono il loro avversario nel prossimo turno a eliminazione diretta. I Campioni ...

