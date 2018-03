Champions | Dani Alves entra ' sporco' su Ronaldo

Pablo Daniel Osvaldo - il clamoroso ritorno in Champions : con chi giocherà : Pablo Daniel Osvaldo torna in campo. L' ex bomber di Roma, Inter e Juve, che aveva annunciato il ritiro dal calcio nel 2016 per dedicarsi alla musica, ha deciso di ritornare a giocare accettando la ...

Dani Alves sbeffeggia la Juventus : “lì niente Champions” : Dani Alves è tornato a parlare e come sempre non è stato banale nelle sue esternazioni. Il difensore del Psg è stato interpellato dal sito ufficiale della Fifa ed ha parlato anche dell’addio alla Juventus. Il brasiliano ha svelato d’aver lasciato i bianconeri per poter vincere la Champions, certo forse che a Torino non l’avrebbe vinta: “La Champions è il nostro obiettivo. E’ quello a cui Neymar stava pensando quando ...

