“C’era anche lei” Meghan Markle | altro che addio al nubilato top secret Come ogni

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Royal wedding, mancano due mesi, giorno più, giorno meno. Il 19 maggio prossimo il principe Harry metterà l’anello al dito ache, di conseguenza, entrerà ufficialmente nella famiglia reale. Le indiscrezioni su quello che è stato subito definito l’evento dell’anno’ non mancano e, anzi, in vista del grande giorno, si fanno sempre più insistenti. Scopriamo così che qualche settimana prima delle nozze l’attrice canadese, 36 anni, sarà battezzata dall’arcivescovo di Canterbury, Justin Welby, leader spirituale della Chiesa Anglicana. La decisione della futura principessa sarebbe scaturita da un atto di rispetto nei confronti della regina Elisabetta II, capo della Chiesa di Inghilterra. Il battesimo della, protestante e formatasi in una scuola cattolica, si svolgerà con cerimonia privata a Kensington Palace,rivela il Sunday ...