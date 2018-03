C' è la macchina che vola Il «Missile» da 500 km orari

F1 Ferrari - Vettel : «Mi sembra che la macchina funzioni» : ROMA - Soddisfatto Vettel dopo la prima personale giornata di prove sul circuito di Montmelò, caratterizzata dal gelo e, ad un certo punto, anche dalla neve. È suo il miglior tempo. ' Ha fatto molto ...

”Ok - ora confesso tutto”. Canna-gate - il passo indietro di Nadia Rinaldi. In vista della macchina della verità - l’attrice romana racconta quello che ha visto sull’Isola dei Famosi : Puntata incentrata sul Canna-gate quella messa in onda da Barbara D’Urso su Canale 5 del 25 febbraio. Tra Domenica Live che riporta, Striscia la Notizia che accusa e L’Isola dei Famosi che minimizza, il caso che vede Francesco Monte sollevato da Eva Henger nella seconda puntata dell’Isola dei Famosi non accenna a sgonfiarsi. Anzi. Questo fine settimana a Domenica Live Craig Warwick, Cecilia Capriotti e Nadia Rinaldi si ...

F1 Ferrari - Raikkonen : «La macchina è bella - vediamo se sarà anche veloce» : ROMA - Kimi Raikkonen è tuttora l'ultimo Campione del Mondo in casa Ferrari. Il finlandese è più di una seconda guida e sicuramente dovrà aiutare Sebastian Vettel nel togliere il maggior numero possibile di punti ai rivali Hamilton e Bottas e allo stesso ...

La Mercedes presenta la nuova W09 : "Più che una macchina" : Da diverse settimane si sapeva che giovedì 22 febbraio sarebbe stato il giorno della grande presentazione della Mercedes e puntualmente è arrivato. La casa tedesca, via web e da Silverstone , ha ...

La Mercedes presenta la nuova W09 : Più che una macchina : Da diverse settimane si sapeva che giovedì 22 febbraio sarebbe stato il giorno della grande presentazione della Mercedes e puntualmente è arrivato. La casa tedesca, via web e da Silverstone, ha presentato la nuova W09, orgoglio di tutta la scuderia. Lo slogan della Mercedes, infatti, dice "Più di una macchina" e hanno ragione visto che negli ultimi 4 anni hanno vinto sempre sia nella classifica costruttori che in quella ...

Malagò : Goggia sorprendente - la amiamo perché non è una macchina : Pyeongchang , Corea del Sud, , 21 feb. , askanews, 'E' sorprendente lei, lo vedi anche nelle scene d'entusiasmo contagioso. La prima cosa che mi ha detto a fine gara quando sono andato ad abbracciarla ...

Parkinson - creata macchina che toglie i tremori : ... la fatica nel camminare, la perdita dell'equilibrio, anche se la Giornata mondiale dedicata al Parkinson celebrata ieri ha portato la buona notizia che la scienza potrebbe aver trovato il modo per ...

Sanità : a Verona presentata macchina che elimina tremori del Parkinson (3) : (AdnKronos) - Le applicazioni possibili sono multidisciplinari: in neurochirurgia per il tremore essenziale, il tremore dominante da Parkinson, il dolore neuropatico; in oncologia per la denervazione ossea dei tumori benigni e per l’osteoma osteoide; nel campo della salute della donna per attaccare

Sanità : a Verona presentata macchina che elimina tremori del Parkinson (2) : (AdnKronos) - "Nella Sanità moderna, quella del presente e del futuro nella quale il Veneto è, e sarà, protagonista -ha detto il Presidente della Regione ringraziando Fondazione CariVerona per il contributo e tutti i sanitari che operano nella struttura scaligera- non contano tanto i numeri dei post

Sanità : a Verona presentata macchina che elimina tremori del Parkinson : Verona, 13 feb. (AdnKronos) - Fino a poco tempo fa, un macchinario sanitario che fosse in grado di eliminare in tutto o in parte, nell’80% dei pazienti trattati, i gravi tremori provocati dal morbo di Parkinson lavorando senza nessuna invasività, senza chirurgia, senza dolore, senza effetti collater

Sanità : a Verona presentata macchina che elimina tremori del Parkinson : Verona, 13 feb. (AdnKronos) – Fino a poco tempo fa, un macchinario sanitario che fosse in grado di eliminare in tutto o in parte, nell’80% dei pazienti trattati, i gravi tremori provocati dal morbo di Parkinson lavorando senza nessuna invasività, senza chirurgia, senza dolore, senza effetti collaterali, sarebbe stata fantascienza.Ora è realtà. Una realtà entrata in funzione per la prima volta in Italia all’Ospedale Borgo Trento ...

ZTE Axon 9 : la macchina dei rumor partorisce specifiche ottime - ma i primi render… : Sul piano tecnico ZTE Axon 9 non sarebbe sceso a compromessi: atteso il top della produzione Qualcomm, lo Snapdragon 845, coadiuvato da 4 o 6 GB di RAM L'articolo ZTE Axon 9: la macchina dei rumor partorisce specifiche ottime, ma i primi render… è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Castelli Calepio - con la macchina scova tumori prevenzione anche tra i vip : A un anno dall'inaugurazione, è tempo di un primo bilancio per la Diffusione Whole Body , DWB, , una tecnica di screening totale che permette di scovare tumori di dimensioni ridotte , 3-4 millimetri, ...

Biotestamento - Patrizia Cocco ha chiesto di fermare la macchina che la teneva in vita : Ai medici che le chiedevano se voleva davvero rinunciare alla ventilazione meccanica e far partire la sedazione palliativa profonda Patrizia Cocco ha detto quattro volte sì. Ha espresso la sua volontà secondo quanto concesso dalla legge sul Biotestamento approvata a dicembre ed entrata in vigore meno di una settimana fa. La notizia arriva dall’Unione Sarda. Patrizia Cocco, 49 anni di Nuoro, era affetta da Sla, la sclerosi laterale amiotrofica. ...