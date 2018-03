Casinò Aosta | la Corte dei Conti fa sequestrare beni a 21 consiglieri per danno erariale

ilfattoquotidiano

: RT @tgrvda: #corte dei conti: la @GDF di Aosta sta notificando in queste ore il provvedimento di #sequestro cautelativo dei beni pari a 140… - claudiadigrazi1 : RT @tgrvda: #corte dei conti: la @GDF di Aosta sta notificando in queste ore il provvedimento di #sequestro cautelativo dei beni pari a 140… -

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Dagli ex presidenti della Regione Augusto Rollandin e Pierluigi Marquis al presidente del Consiglio Valle Joel Farcoz, passando per iregionali Luca Bianchi, Stefano Borrello, David Follien, Antonio Fosson, Giuseppe Isabellon, André Lanièce, Marilena Peaquin, Claudio Restano e Renzo Testolin. Sono 21 in tutto, traed ex, i politici della Valle d’a cui la Guardia di Finanza ha notificato mercoledì mattina il sequestro conservativo diimmobili ecorrenti, terreni, quote di società di gestione del risparmio e società fiduciarie, oltre a quinto della quota relativa a stipendi, pensioni e vitalizi maturati presso datori di lavoro ed enti pubblici. Il provvedimento, disposto dalla procura regionale delladei, è legato all’inchiesta contabile per un presuntodi 140 milioni di euro relativo al finanziamento ...