Casapound dice che nella sua sede di Trento è scoppiata una bomba artigianale

Livorno - militante Casapound aggredito in auto con la compagna incinta : è in codice rosso : La notte scorsa un militante di Casapound sarebbe stato aggredito a Livorno mentre tentava di riattaccare un manifesto elettorale strappato. Lo rende noto lo stesso movimento di estrema destra...

Santoro blocca in diretta un'esponente di Casapound - ecco cosa stava dicendo Video : #Casapound Italia CPI è un movimento politico che non si riconosce nelle etichette tradizionali di destra o sinistra anche se viene comunemente considerato di destra radicale, o di matrice neofascista. Il movimento si è costituito come associazione di promozione sociale nel 2008 ma gia' dal 2003 esisteva come comunita' politica, occupando uno stabile a Roma nel quartiere Esquilino e offrendola come abitazione a cittadini romani in emergenza ...