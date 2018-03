Cartoomics 2018 | il programma | a Milano la 25esima edizione dal 9 all' 11 marzo

Cartoomics 2018 : Best Movie all'incontro Le riviste di cinema oggi - Best Movie : Perchè il panorama è cambiato: nel cinema si è instaurata una cultura del blockbuster che è sempre più vicina al fumetto e al mondo pop in generale. Seguire queste tendenze è fondamentale ».

Cartoomics 9-10-11 FEB 2018 Milano Rho – Tutti i programmi della fiera : Salve a Tutti Gaters, il nostro Paolo in arte Shido, è stato invitato alla conferenza stampa in cui gli organizzatori del prossimo Cartoomics, hanno parlato di come sarà la fiera che si svolgerà il 9 – 10 -11 Marzo 2018 a Milano Rho. Il 25° anniversario della fiera sarà ricco di eventi e novità, assolutamente imperdibile per Tutti gli appassionati nerd che seguono il nostro sito. Sotto disponibili per il download abbiamo l’intero ...