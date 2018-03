Canto | recito | conduco sono pure mamma Mi manca fare Sanremo

ilgiornale

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Dal doppiaggio di Frozen al cinema coi Manetti Bros, passando per la prima serata di Raiuno. Per Serena Rossi è un momento d'oro. Dopo aver duettato acon Renzo Rubino, ora è al timone di Cinepop, programma quotidiano di infotainment, che racconta il mondo del cinema, in onda su Sky Cinema Uno HD. E dal 30 marzo (ogni venerdì alle 21.10 e dal 2 aprile, dal lunedì al venerdì, in daytime alle 20.40) condurrà su Real Time Da qui a un anno, adattamento italiano del format internazionale This Time Next Year. Il programma riassume 365 giorni e in 5 secondi si vede il cambiamento della persona nell'arco di un solo anno. C'è chi vuole dimagrire, chi tornare a camminare, chi diventare genitore. «Mi è stato chiesto di tenere uno stile britannico. Che fatica, per una napoletana come me...».E come ha fatto?«Volevo che i protagonisti raccontassero ...