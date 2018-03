Canto - recito - conduco sono pure mamma. Mi manca fare Sanremo : Dal doppiaggio di Frozen al cinema coi Manetti Bros, passando per la prima serata di Raiuno. Per Serena Rossi è un momento d'oro. Dopo aver duettato a Sanremo con Renzo Rubino, ora è al timone di Cinepop, programma quotidiano di infotainment, che racconta il mondo del cinema, in onda su Sky Cinema Uno HD. E dal 30 marzo (ogni venerdì alle 21.10 e dal 2 aprile, dal lunedì al venerdì, in daytime alle 20.40) condurrà su Real Time Da qui a un ...