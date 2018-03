Cancro alla cervice | i 9 segnali chiave da non sottovalutare mai

Fukushima : 160 persone colpite da Cancro alla tiroide : Sono ormai 160 le persone a cui è stato diagnosticato il cancro alla tiroide: si tratta di soggetti che al tempo dell’incidente nucleare di Fukushima erano bambini. Eppure, secondo la commissione d’inchiesta, non è possibile stabilire in modo definitivo un nesso con l’incidente nucleare del marzo 2011. La prima fase di controlli alla tiroide è iniziata subito dopo il disastro, ed era diretto a persone sotto i 18 anni di età, ...

Scoperto dalla scienza il ruolo di alcuni cibi sul Cancro : alcuni cibi sarebbero colpevoli di favorire l'insorgere dei tumori. Ecco quali sono secondo gli ultimi studi.

Il candidato Pd Tommaso Cerno : 'Ho il Cancro' - e pubblica la foto. Sciacallata - lo ricoprono di insulti : Tra gli auguri di pronta guarigione non sono mancati gli insulti e le critiche, soprattutto dal mondo vicino al Movimento 5 Stelle , con l'accusa di 'Sciacallata' e 'strumentalizzazione' in vista del ...

Benedetto sia il Cancro in pubblico. Mette fine alla medioevale dicotomia malattia-vergogna : ... troppo spesso ignari delle conseguenze enormi - persino più importanti della politica - delle loro scelte.

Benedetto sia il Cancro in pubblico. Mette fine alla medioevale dicotomia malattia-vergogna : Sta succedendo qualcosa di importante, dirompente, nuovo nell'opinione pubblica italiana. Finalmente il cancro, soprattutto attraverso la vicenda di Nadia Toffa e ora le parole-rivelazione di Daria Bignardi, ha rotto il "soffitto di cristallo" dei mass media. Della televisione, anzitutto, e poi di rimando del web, attraverso i social media. Che hanno inondato la rete di messaggi sul tema, liberando una pulsione per troppo tempo trattenuta, per ...

Nadia Toffa e il Cancro/ Le Iene - video : Simona Ventura - ”commossa dalla tua fierezza di raccontare il tumore” : Nadia Toffa e il cancro: video Iene, il ricordo commosso di Simona Ventura. Le ultime notizie sulla conduttrice e inviata: La dedica di Pif: “Le cose che non ti ho mai detto...”.(Pubblicato il Tue, 13 Feb 2018 10:20:00 GMT)

Alla New York Fashion Week sfilano le donne colpite dal Cancro al seno. E fanno la storia : Ballerine o imprenditrici, casalinghe o modelle, famose e non: ad accomunare le donne che hanno sfilato per la New York Fashion Week è il desiderio di mostrare la propria forza e coraggio, ben oltre la malattia. Il cancro al seno da cui sono sopravvissute non le definisce. "Non siamo vittime" ribadiscono con le parole, ma anche la baldanza, la sicurezza con cui sfilano per il secondo Cancerland Fashion Show.La sfilata di lingerie per la ...

Anche in Italia il farmaco che distrugge le metastasi del Cancro alla mammella : «E’ vero che i tumori in fase metastatica, quando ‘c’è una proliferazione delle cellule malate,danno meno possibilità di eliminare il problema, ma un nuovo farmaco inibitore adesso ci aiuta a ridurre e bloccare questo processo, dando significativi risultati senza controindicazioni». A parlare è Sabino De Placido, direttore di Oncologia Medica all’Università Federico II, che spiega come in Italia sia finalmente disponibile una nuova arma per ...

PAOLO FOX/ Oroscopo oggi 3 febbraio 2018? : Cancro cerca supporto per le sue idee - Vergine siamo alla svolta? : Oroscopo oggi, sabato 3 febbraio 2018, di PAOLO Fox: le previsioni del weekend. Conflitti sentimentali per lo Scorpione, Sagittario impaziente di svoltare. Leone giornate ricche di tensioni(Pubblicato il Sat, 03 Feb 2018 15:15:00 GMT)

LILT Valle d'Aosta aderisce alla Giornata Mondiale contro il Cancro : Le previsioni snocciolano numeri da capogiro: 22 milioni di casi di tumore nel mondo ogni anno. Ma la scienza afferma che la malattia si può evitare. Il 4febbraio la Giornata Mondiale contro il Cancro ci ricorda che la prevenzione è solo una questione di scelta. E che cambiare rotta è semplicissimo . ...

Tessa Jowell : "Ho il Cancro ma non ho paura. Ciò che dà senso alla vita non è anche ci si avvicina alla fine" : "alla fine, ciò che dà senso alla vita non è solo il modo in cui la si è vissuta, ma come ci si avvicina alla fine". La baronessa Tessa Jowell, ex ministro del governo laburista, il senso della vita lo sta cercando nella lotta contro il cancro, una lotta non solo individuale, ma volta a far sì che le cose migliorino per tutti gli altri malati oncologici come lei. Il suo discorso sul tema, tenuto alla House of ...

La nostra salute dipende dalla dieta - può frenare o mettere il turbo alle cure anti-Cancro : Già oggi grazie alla scienza la percentuale di curabilità si è raddoppiata, passando al 57% dei casi, contro il 30% degli anni '90. Oggi si sta ponendo 'tanta attenzione all'organismo che ospita il ...

PAOLO FOX / Oroscopo oggi 18 gennaio 2018? : Cancro alla ricerca di serenità - ansia per i Bilancia : Oroscopo di PAOLO Fox, oggi giovedì 18 gennaio 2018, le previsioni: periodo di crescita per Toro e Gemelli, difficoltà per i Pesci che si devono rimboccare le maniche.(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 14:17:00 GMT)

Tumore alla prostata - i grassi aiutano la diffusione del Cancro : Un team di ricercatori dell’Istituto Oncologico di Ricerca (IOR), dell’Università della Svizzera Italiana e dell’Università di Padova, guidato dal Professor Andrea Alimonti, ha identificato uno dei meccanismi alla base del metabolismo del Tumore alla prostata. La ricerca dimostra il ruolo chiave del