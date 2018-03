Calenda | “Se Pd si allea con M5S lascio subito”

Calenda : “Se il Pd si allea con M5S il mio sarà il tesseramento più breve nella storia dei partiti” : «Presa di coscienza sul futuro del PD non resa dei conti su passato. Ho sempre parlato chiaro con Renzi ma mi rifiuto di partecipare ora alla rimozione collettiva di un percorso che ha avuto anche tantissimi elementi positivi. Se cercano anti-Renzi non sono io». Lo scrive su Twitter, rispondendo a un follower, Carlo Calenda. ...

Emiliano : “Se Mattarella dà l’incarico a Di Maio - Pd sostenga governo M5s”. Calenda : “Cosa c’entra con i dem?” : “Se il presidente Sergio Mattarella dovesse dare l’incarico a Di Maio, io farò ogni sforzo perché il Pd sostenga il M5s nella formazione del governo”. Quando mancano meno di due settimane al voto, è il governatore della Puglia Michele Emiliano, in un’intervista a Telenorba, a esporsi per primo sulle possibile alleanze dopo il voto. E, per primo, mette avanti l’ipotesi che i dem possano accordarsi con i grillini invece che con ...

Embraco - slitta l’accordo su 500 licenziamenti. Calenda : “Se non li ritirano sarà un atto di guerra al governo” : Un piccolo passo avanti, ma ancora niente di sicuro. Embraco, l’azienda brasiliana che aveva annunciato 497 licenziamenti tra i 527 dipendenti dello stabilimento di Riva di Chieri , in provincia di Torino, potrebbe ritirare questa sua decisione. Dopo mesi di discussioni, scioperi, manifestazioni e dopo l’incoraggiamento di Papa Francesco agli operai (ricevuti ieri in Vaticano), la società che produce compressori per i frigoriferi della Whirlpool ...