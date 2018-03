Calenda | “Pd con M5S? Mio tesseramento più breve della storia”

meteoweb.eu

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Roma, 7 mar. (AdnKronos) – “Se il Pd si allea con ilil mio sarà ilpiùstoria dei partiti politici”. Così su Twitter il Ministro dello Sviluppo economico Carlo. Che in un post precedente spiega: “Si può ripartire solo se lo si fa insieme. Ultima cosa di cui abbiamo bisogno è arrocco da un lato e desiderio di resa dei conti dall’altro. Ridefinire il nostro messaggio al paese, riaprire iscrizioni e tenersi lontano da”. A chi è preoccupato per le divisioni e le polemiche nel partito democratico, invece, risponde: “Il leader c’è e fa il Presidente del Consiglio”. Secondo il ministro serve “una presa di coscienza sul futuro del Pd non resa dei conti su passato”. “Ho sempre parlato chiaro con Renzi – twitta– ma mi rifiuto di partecipare ora alla rimozione ...