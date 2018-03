Calenda nuovo segretario Pd?Il ministro disarciona Renzi Detta la linea : "No alleanze con M5S" : Quatto quatto, micio micio, Carlo Calenda si fa sotto approfittando della crisi di Matteo Renzi e del Pd e chiede la tessera del Partito Democratico proprio il giorno dopo della sconfitta epocale che lo ha visto precipitare sotto il 20%. Segui su affaritaliani.it

Calcio - Serie A : quando si recupera la 27^ giornata? Tutte le possibili date e il nuovo Calendario : Milan-Inter il 9 maggio? : Oggi la Lega Calcio deciderà quanto si recupererà la 27^ giornata della Serie A 2018, rinviata ieri per la morte di Davide Astori. La scomparsa del capitano della Fiorentina ha giustamente convinto i piani alti ad annullare gli incontri in calendario ma ora bisognerà decidere quando recuperarli: non è facile in un calendario davvero molto fitto visti gli impegni europei, la pausa per le Nazionali e un turno infrasettimanale già previsto. Dunque ...

Serie A - 27^ giornata : quando si recupera Milan-Inter di oggi (4 marzo)? Tutte le possibili date e il nuovo programma : Calendario pienissimo per il derby! : La tragica scomparsa di Davide Astori ha sconvolto tutto il mondo del calcio: giocatori e tifosi hanno pianto la morte del capitano della Fiorentina. Il difensore se n’è andato nella notte, spirato mentre dormiva nella sua camera d’albergo a Udine. Immediata la decisione di cancellare Tutte le partite in programma oggi: la 27^ giornata della Serie A è stata rinviata a data da destinarsi. Il programma prevedeva sette partite (le altre ...

Serie A - quando si recupera la 27^ giornata? Le possibili date per le partite rinviate oggi (4 marzo). Il Calendario e il nuovo programma : La tragica morte di Davide Astori ha sconvolto l’intero mondo del calcio. Il capitano della Fiorentina è stato trovato senza vita nel letto della sua camera d’albergo. Immediata la decisione di rinviare tutte le partite in programma oggi, valide per la 27^ giornata della Serie A. I sette incontri in programma (uno alle 12.30, cinque alle 15.00, il derby di Milano alle 20.45) sono stati dunque rinviati a data da destinarsi. Giovanni ...

Olimpiadi PyeongChang 2018 : il meteo stravolge il Calendario! Il nuovo programma e le date del PGS di snowboard e dello Ski cross di freestyle : Il meteo continua ad essere protagonista alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo i rinvii che hanno coinvolto sci alpino e biathlon nella prima settimana e negli ultimi giorni, stavolta tocca a snowboard (altro cambio di programma dopo la finale del Big Air) e freestyle. Le qualificazioni del PGS maschile e femminile di snowboard previste per domani sono slittate di due giorni, da giovedì 22 febbraio a sabato 24 febbraio, in base a un ...

Embraco - nuovo spiraglio per i lavoratori? Calenda : 'Incontro in corso tra Invitalia e un'azienda straniera interessata' : "In queste, a Roma, è in corso un incontro tra Invitalia e un' azienda straniera che potrebbe essere interessata a rilevare la Embraco ". Ad annunciarlo è stato il ministro allo Sviluppo economico, ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il vento rivoluziona il Calendario - cambia tutto. Nuovo programma per discesa e gigante : ... : Le gare saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport e sui canali Rai, in diretta streaming su Eurosport Player e su Premium Player oltre che sul sito della Rai, in DIRETTA LIVE scritta su OASport. ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : il vento rivoluziona il Calendario - cambia tutto. Nuovo programma per discesa e gigante : date - orari e tv : Sono stati ulteriormente modificati gli orari d’inizio della discesa libera maschile e del gigante femminile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il forte vento che soffia in questa zona della Corea del Sud ha costretto gli organizzatori a rivedere il calendario delle competizioni di sci alpino. Nella notte italiana erano stati comunicati degli orari per il recupero delle due gare annullate tra ieri e oggi che però sono state ...

Elezioni - Calenda : di nuovo ministro? Dipende da quale governo : Roma, 24 gen. (askanews) - Il ministro dello Sviluppo economico, Carlo Calenda, sarebbe disposto a ripetere la sua esperienza in un futuro governo di larghe intese solo nel caso in cui dovesse ...

GOVERNO MARCHIONNE/ Calenda e Bentivogli i primi ministri scelti dal nuovo premier? : Se Sergio MARCHIONNE dovesse diventare Premier non c'è dubbio che nel suo GOVERNO potrebbero anche entrare Carlo Calenda e Marco Bentivogli. GIUSEPPE SABELLA(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 06:03:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ E' MARCHIONNE il nome segreto di Berlusconi per Palazzo Chigi, int. a G. PasquinoDIETRO LE QUINTE/ La vera intesa Berlusconi-Maroni per tagliare fuori Salvini, di G. Sabella

Judo - Grand Prix Tunisi 2018 : si apre il nuovo anno del Calendario internazionale : Dal 19 al 21 gennaio, Tunisi ospiterà il primo Grand Prix di sempre nel continente africano, nonché il primo torneo internazionale del nuovo anno, nel quale vedremo in atto anche le nuove regole volute dalla International Judo Federation (IJF). Il torneo vedrà la partecipazione di quarantasei Paesi, tra i quali non sarà tuttavia presente l’Italia. Nel settore maschile sarà soprattutto la categoria dei pesi massimi ad attirare ...

Calendario Outlook.com : in arrivo un nuovo design e nuove funzioni : Il team di Office ha annunciato tramite Twitter che prossimamente verrà aggiunto il toggle “Prova la versione beta” nel Calendario di Outlook.com per testare il nuovo design e le nuove funzioni. Calendar is joining the https://t.co/bvoX8XwQjf beta. Keep an eye out for the toggle as we roll it out and let us know what you think: https://t.co/AbpvOweHWi pic.twitter.com/flvPdKF9Hw — Microsoft Office News (@OfficeNews) January 5, ...

Calendario 2018 : ecco tutti i ponti e i giorni festivi del nuovo anno : Termina un 2017 con tanti weekend lunghi e ponti, inizia un 2018 purtroppo più “avaro” perché molte delle feste nazionali cadranno proprio nel fine settimana. Nel dettaglio, dopo il primo gennaio di lunedì, l’Epifania sarà di sabato: quindi niente ponte nelle festività natalizie. Pasqua e Pasquetta saranno l’1 e il 2 aprile, e la festa successiva sarà quella della Liberazione, il 25 aprile, mercoledì: nonostante ...

PONTI 2018/ Date e Calendario delle feste del nuovo anno : come ritagliarsi le mini vacanze : PONTI 2018, Date e calendario delle feste del nuovo anno: come ritagliarsi le mini vacanze. Le ultime notizie sulle occasioni da non lasciarsi scappare per rilassarsi (Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 13:15:00 GMT)