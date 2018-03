Calenda | non sono l' anti-Renzi | il leader c' è e fa il premier

Carlo Calenda iscritto al Pd/ L'ex ministro : "non mi candido alla segreteria" : Dopo l'annuncio delle dimissioni di Matteo Renzi, è caos nel Pd: il governatore della Puglia, Michele Emiliano, spara a zero sul segretario dem e anche sul ministro Carlo Calenda(Pubblicato il Tue, 06 Mar 2018 22:00:00 GMT)

Calenda : «Il Pd va risollevato - mi iscrivo». Poi precisa : «Non mi candido a segretario» : L'annuncio del ministro: «Non bisogna fare un altro partito, ma risollevare questo». Il grazie di Renzi e di Gentiloni. Debora Serracchiani si dimette dalla segreteria

Calenda : mi iscrivo al Pd. Non serve altro partito - ma lavorare per risollevare quello che c'è : "Condivido in pieno linea su no Governo con 5S, non commento percorso congressuale e timing dimissioni perché non iscritto (ancora) al PD - scrive il ministro dello Sviluppo economico - trovo fuori dal mondo l'idea che la responsabilità della sconfitta sia di Gentiloni, Mattarella (x voto 2017) e di una campagna troppo tecnica"

Carlo Calenda si iscrive al Pd : "Non bisogna fare un altro partito - ma risollevare quello che c'è" : "Non bisogna fare un altro partito, ma lavorare per risollevare quello che c'è. Domani mi vado a iscrivere al Pd". Ad annunciarlo su Twitter è il ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda.Una raffica di tweet nel giro di poche ore per Calenda, che risponde alle domande degli utenti social. Il ministro in occasione delle elezioni politiche aveva annunciato il proprio voto per Paolo Gentiloni alla Camera e per Emma Bonino al ...

Torna la Non-Scuola : il Calendario degli spettacoli con gli studenti protagonisti : Torna il 5 marzo il progetto della Non-Scuola che dal 1992 è il vivaio del Teatro delle Albe. Anche quest'anno il lavoro e il dialogo con tutte le scuole superiori cittadine è continuato, con un'...

Embraco - Calenda non aspetta la risposta Ue e annuncia “Fondo contro le delocalizzazioni”. Finanziato con soldi Ue : La commissaria europea alla concorrenza Margrethe Vestager, giusto una settimana fa, aveva spiegato di non poter dare via libera alla proposta italiana di un “fondo contro le delocalizzazioni” per “mancanza di dettagli”. Poco male per il ministro dello Sviluppo Carlo Calenda e il premier Paolo Gentiloni. Che a quattro giorni dal voto hanno deciso di sfruttare la riunione del Comitato interministeriale per la ...