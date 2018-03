Calenda | Il leader già c' è | ma se Pd va con con M5s il mio sarà il tesseramento più

Calenda : «Se il Pd si allea con M5S lascio subito. Il leader? È Gentiloni» : L’altolà del ministro (appena tesserato per i dem): «Se facciamo un’intesa con Di Maio il mio sarà il tesseramento più veloce della storia dei partiti». Dopo Renzi? «C’è il premier uscente»

Crisi Pd - Carlo Calenda : “Mi iscrivo al partito”. E da Gentiloni a Richetti tutti lo accolgono come il leader per il post Renzi : Bastano venti parole compulsate dallo smartphone e affidate ai social per vedere spalancate le porte, come se stessero tutti aspettando la mossa. “Non bisogna fare un altro partito ma lavorare per risollevare quello che c’è. Domani mi vado ad iscrivere al Pd”, scrive Carlo Calenda su Twitter di buon mattino. Sono passate 15 ore da quando Matteo Renzi ha deciso di non-dimettersi annunciando che darà lui le carte nelle ...