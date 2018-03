Calenda | “Il leader già c’è | ma se Pd va con con M5s il mio sarà il tesseramento più

Calenda : “Il Pd va risollevato - mi iscrivo”. E Chiamparino : “Io segretario? Perché no... ”. Renzi : “Chi vuole sostenere M5S lo dica” : Il giorno dopo le annunciate dimissioni di Renzi dalla segreteria, nel Pd c’è un gran fermento. «Non bisogna fare un altro partito ma lavorare per risollevare quello che c’è. Domani mi vado ad iscrivere al Pd». Così su Twitter il ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda, rispondendo a chi gli chiedeva di iscriversi alla svelta a un partito, ...

La replica della Lega di Serie A a Sarri : “Il Calendario funziona così” : Al termine della gara vinta contro l’Atalanta Maurizio Sarri, allenatore del Napoli, ha attaccato la composizione del calendario in conferenza stampa: “E’ una cosa che non esiste, una cazzata clamorosa. Alcune sono obbligate per la Champions, ma si doveva cercare una mediazione. E’ venuta fuori otto su otto in cui gioca dopo, come probabilità eravamo […] L'articolo La replica della Lega di Serie A a Sarri: “Il ...

