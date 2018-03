Calenda dice che candidarsi «sarebbe davvero poco serio»

Embraco dice no alla cig e licenzia. L’ira di Calenda : «Questa è gentaglia» | : Contratti part time fino a novembre: niente cassa integrazione. Il ministro Calenda: «Vergonogoso e inaccettabile». Gli operai bloccano la Torino-Asti

Embraco dice no alla cig e licenzia - l’ira di Calenda : «Gentaglia»|Video|La crisi : Richiesta di ritiro licenziamenti, il Mise incassa lo stop dell’azienda: «Ne ho fin sopra i capelli di loro e dei loro consulenti». I lavoratori: pronti a manifestare a Bruxelles

Embraco licenzia e dice no alle richieste del governo - ira di Calenda e sindacati" "Irresponsabili"

RISULTATI EUROPA LEAGUE / Diretta gol live score : sedicesimi - il Calendario completo delle partite di andata : RISULTATI EUROPA LEAGUE Diretta gol live score, le partite d'andata dei sedicesimi. Oggi in campo anche le quattro italiane Atalanta, Lazio, Milan e Napoli(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 11:50:00 GMT)

Virginia Raggi contro tutti : attacca il premier Paolo Gentiloni e i ministri Carlo Calenda e Beatrice Lorenzin. E su Roma dice : "La città non è sporca" : Ce l'ha con il ministro Carlo Calenda, accusato di non aver dato a Roma i soldi "promessi", ma anche contro il premier Paolo Gentiloni e la ministra della Salute, Beatrice Lorenzin. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, attacca il governo e difende la Capitale: "La città non è sporca"."Il ministro Calenda parla tantissimo ma stiamo ancora aspettando i famosi tre miliardi che avrebbe messo sul tavolo", ha chiosato la sindaca ...

Dall’INPS il Calendario per il pagamento pensioni 2018 : le date dal 3 gennaio a dicembre : Arrivano importanti conferme in queste ore per tutti coloro che cercavano direttamente dall'INPS alcune importanti informazioni a proposito di un delicato argomento come il pagamento pensioni 2018, con relative date nel calendario che va da gennaio a dicembre del nuovo anno. Quando sarà possibile riscuoterle? Oggi cercheremo di fare chiarezza per tutti coloro che sono interessati da un provvedimento piuttosto positivo, che impone una certa ...

19^ giornata Serie A : presentazione e Calendario 29-30 dicembre : La 19^ giornata rappresenta il giro di boa, la consegna del titolo di campione d’inverno, insomma il modo migliore per chiudere il 2017. Un responso importante, soprattutto in vista del prossimo mercato di riparazione. Pronti per la carrellata di presentazioni? Leggi i nostri pronostici Venerdì 29-12 Nell’unico anticipo della 19^ giornata la capolista Napoli fa visita al Crotone, trasferta in apparenza agevole e che non ...

Calenda dice che la prossima legislatura è pericolosa : Roma, 27 dic. (askanews) Un'assemblea costituente nella prossima legislatura che realizzi quelle riforme costituzionali di sistema mancate in quella che si sta per concludere. La propone il ministro ...

Quarti di Coppa Italia – presentazione e Calendario 26-27 dicembre e 2-3 gennaio : Finalmente con i Quarti di Coppa Italia si entra nel vivo della competizione! Un poker di sfide interessante, con addirittura due derby a condire queste festività natalizie e di nuovo anno. Unica esclusa la Roma, caduta in casa contro il Torino ed impossibilitata così ad avere (quasi) immediata rivincita sulla Juventus. Pronti a scoprire in breve gli incontri? Andiamo con ordine. Leggi anche i nostri pronostici Quarti di Coppa Italia #1 – ...

Sport invernali : programma - orari e tv della settimana 26-30 dicembre Tutto il Calendario e gli appuntamenti : Dopo la piccola sosta natalizia si torna subito in gara tra neve e ghiaccio, ricomincia immediatamente la marcia di avvicinamento verso le Olimpiadi invernali di PyeongChang 2018. Lo sci alpino vivrà di grandi emozioni tra Bormio e Lienz: gli uomini saranno impegnati in Valtellina con discesa e combinata, le donne gareggeranno invece in Austria con due prove tecniche. Spazio anche allo sci di fondo con l’inizio del Tour de Ski, incomincerà ...

Basket - 12ma giornata Serie A : il Calendario completo e gli orari delle partite del 26-27 dicembre. Come vederle in tv e Diretta Streaming : Ieri è stato l’NBA Christmas Day, mentre oggi tocca al campionato italiano vivere il suo Basket Day. Grande spettacolo a Santo Stefano con ben cinque partite dalle 12.00. Si comincia con la super sfida del Forum tra Milano e Brescia, per poi proseguire con altri match dal grande fascino Come Venezia-Sassari. Si chiuderà poi domani con il posticipo tra Avellino e Capo d’Orlando Questo il calendario completo MARTEDI’ 26 ore 12.00: EA7 ...

Volley femminile - Serie A1 2017-2018 Si gioca a Santo Stefano! 12giornata : Calendario - programma - orari e tv (26 dicembre) : ...streaming su LVF) 17.00 Unet E-Work Busto Arsizio vs Igor Gorgonzola Novara (diretta streaming su LVF) 17.00 Savino Del Bene Scandicci vs Liu Jo Nordmeccanica Modena (diretta streaming su ...

Volley - SuperLega 2017-2018 Si gioca a Santo Stefano! 13giornata : Calendario - programma - orari e tv (26 dicembre) : ...su Lega Volley Channel) 18.00 Wixo LPR Piacenza vs Calzedonia Verona (diretta streaming su Lega Volley Channel) 18.00 Tonno Callipo Vibo Valentia vs Biosì Indexa Sora (diretta streaming su ...

Volley femminile - Serie A1 2017-2018 – Si gioca a Santo Stefano! 12^ giornata : Calendario - programma - orari e tv (26 dicembre) : La Serie A1 di Volley femminile scenderà in campo a Santo Stefano per disputare la dodicesima giornata, la prima del girone di ritorno. La pallavolo non si ferma per le feste, spettacolo assicurato nei sei palazzetti che ospiteranno le partire di questo martedì 26 dicembre. Riflettori puntati sul PalaYamamay dove Busto Arsizio affronterà Novara nel big match, Conegliano proverà ad approfittare di questo incrocio cercando la vittoria su ...