C Conti | sequestro beni consiglieri Vda

Spese pazze - gip chiede sequestro Conti : ANSA, - GENOVA, 14 FEB - Il giudice per le indagini preliminari Massimo Cusatti ha disposto il sequestro per equivalente delle somme che, secondo la procura, alcuni consiglieri della regione Liguria ...

Lega - sequestro Conti Bossi : i giudici può essere congelato solo un quinto della pensione da europarlamentare : I soldi sequestrati a Umberto Bossi dal tribunale di Genova vanno restituiti, tranne per un quinto della pensione da europarlamentare. Lo hanno deciso i giudici del tribunale dopo la richiesta dell’avvocato Domenico Mariani che assiste l’ex Senatur. I magistrati avevano iniziato a congelare i conti di Bossi, dell’ex tesoriere della Lega Francesco Belsito e dei tre ex revisori contabili dopo la sentenza di condanna per la maxi truffa ai ...