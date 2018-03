BORDERLAND-MEDITERRANEO | racconti di un’istallazione di Raúl E Rodríguez

abruzzo24ore.tv

: 'Borderland-Mediterraneo, racconti di un’installazione' è la mostra che verrà presentata… - iLucadeejay : 'Borderland-Mediterraneo, racconti di un’installazione' è la mostra che verrà presentata… - newstown_aq : RT @newstown_aq: Fotografia: ”Borderland-Mediterraneo”, racconti di un’installazione - newstown_aq : Fotografia: ”Borderland-Mediterraneo”, racconti di un’installazione -

(Di mercoledì 7 marzo 2018) L'Aquila - La libreria Polarville, in collaborazione con Sharky Art Gallery, inaugura. La mostra è il racconto fotografico dell’istallazione di Raúl E. Rodríguez nel fossato a Colle di Lucoli (AQ). Un'installazione che narra il tema dei migranti che attraversano quella che è stata definita come "la strada più mortale d’Europa", il. Si tratta di una barca senza fondo sospesa su un tronco, costruita con materiali di recupero: i remi, il barile a terra, le scarpe, tutto è stato trovato in loco. Le piccole figure plastificate, silhouette senza volto, anonime come senza nome sono i migranti che vagano in quel mare. Ad avvolgere mortalmente il tutto un serpente di banconote simbolo del continuo giro d’affari e mafia che fa sì che questa tragedia non abbia mai fine. Presso la libreria Polarville il ...