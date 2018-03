Bologna | le ultime | una brutta ed una buona notizia in vista dell’Atalanta

Ahi Bologna - brutte notizie dall’infermeria : le ultime sull’infortunio di Poli : Nuovo stop per Andrea Poli, centrocampista del Bologna, a causa di un infortunio rimediato nell’ultima gara di campionato della squadra emiliana. “Gli esami cui è stato sottoposto oggi Andrea Poli hanno evidenziato una lesione al flessore comune delle dita del piede sinistro. Tempi di recupero: 2 settimane”. Questo quanto comunicato dal sito ufficiale del Bologna. Adesso dunque Donadoni dovrà fare a meno del suo centrocampista ...

Bologna-Genoa - le ultime dal Dall’Ara in merito alle condizioni meteo : L’avvento di Burian sulla penisola italiana ha portato neve e gelo su diverse città. Tra queste anche Bologna, colpita da una nevicata nella giornata di ieri, nevicata che però non inciderà sull’incontro tra gli emiliani ed il Genoa che si giocherà regolarmente alle ore 18. Il club ha provveduto a piazzare i teloni nella notte sul terreno di gioco e la neve non ha dunque causato danni al manto erboso. Inoltre oggi non nevica più su ...

Bologna-Genoa a rischio rinvio? Le ultime importanti novità : Stamane si è fatto un gran parlare dell’avvento di Burian sulla nostra penisola, tanto da far pensare al rinvio di qualche incontro in Serie A. Bologna-Genoa a rischio rinvio? Questa la domanda che si saranno posti i tifosi delle due squadre date le condizioni meteo odierne in quel di Bologna. Neve e gelo sulla città emiliana ma la gara non dovrebbe essere a rischio. Stamane il comune ha diramato un comunicato in merito all’incontro ...

Il ritorno di Verdi ed il cambio di modulo : le ultime da casa Bologna : ”Verdi sta meglio, sensazioni positive”. Bastano queste poche parole ai tifosi del Bologna, rilasciate in conferenza stampa da mister Donadoni, per riaccendere la speranza di vedere il talento ex Milan presto in campo. La sua assenza si sta sentendo eccome, ma manca poco al rientro in campo come rivelato anche dallo stesso calciatore con un post su Twitter. “A lavoro, sul campo.. Ci siamo!” Questo il messaggio scritto dallo ...

Scontri a Bologna tra centri sociali e polizia/ Ultime notizie video : feriti 6 manifestanti e un agente : Bologna, Scontri in Piazza Maggiore tra attivisti antifascisti e polizia prima del comizio di Forza Nuova. video e Ultime notizie: la frattura Pd-LeU, i centri sociali "minacciano" la città(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 23:17:00 GMT)

Bologna - ESPLOSIONE IN CANTINA/ Ultime notizie video : morto 59enne con materiale bellico in via Canonici : BOLOGNA, ESPLOSIONE in CANTINA di via Canonici: Ultime notizie video, morto un 59 enne - Fiorenzo Romagnoli - che stava lavorando con materiale bellico nelle cantine del palazzo(Pubblicato il Fri, 16 Feb 2018 16:48:00 GMT)

Calciomercato Bologna - doppia mossa per la prossima stagione : le ultime : Il Bologna non sta attraversando un buon momento in campionato, nell’ultima gara sconfitta contro l’Inter, adesso la squadra si prepara per l’importante scontro salvezza contro al Sassuolo. Nel frattempo si pensa anche al mercato della prossima stagione, importanti novità nelle ultime ore. Si sta lavorando al rinnovo di Mbaye, accordo di massima tra le parti, il calciatore si candida ad essere dunque grande protagonista per il ...

Ritiro biglietti per i Metallica a Bologna - ingressi e orari del concerto del 14 febbraio : info utili e ultime disponibilità : Tutte le informazioni sul Ritiro dei biglietti per i Metallica a Bologna e sugli orari del concerto del gruppo all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno questa sera, 14 febbraio, sono disponibili in questo post. Vi ricordiamo che, in caso di acquisto del biglietto online su TicketOne.it, il nome dell'intestatario dell’ordine, fornito in fase di registrazione, verrà riportato sui biglietti acquistati. Il suddetto dovrà quindi presentarsi ai ...

Allarme bomba a Torino/ Ultime notizie - zaino sospetto davanti al comando Polizia Municipale in via Bologna : Allarme bomba a Torino in via Bologna: Ultime notizie, probabile falso Allarme per uno zaino lasciato davanti al comando della Polizia Municipale. Stamattina allerta anche a Firenze(Pubblicato il Mon, 12 Feb 2018 14:06:00 GMT)

Probabili formazioni/ Inter Bologna : quote - le ultime novità live. Vecino VS Pulgar (Serie A 24^ giornata) : Probabili formazioni Inter Bologna: le quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre che si affrontano a San Siro. Icardi recupera, felsinei ancora senza Verdi(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 11:20:00 GMT)