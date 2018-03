Berlusconi preme per l'incarico : Sosterrò Salvini e sarò garante : "Sono convinto che l'Italia abbia bisogno di un governo al più presto e questo governo non può che essere espressione della coalizione che ha prevalso nelle elezioni". Nell'intervista al Corriere della Sera Silvio Berlusconi lo mette in chiaro subito. "Questa coalizione siamo noi, non i Cinque Stelle, nonostante abbiano ottenuto un risultato certamente positivo". Per farlo, però, si dovranno trovare ...