Basta sapere che il traditore non è un santo

(Di mercoledì 7 marzo 2018) Caro Massimo, Hai presente quando sai che il dolce ti fa ingrassare ma continui a mangiarlo? Ecco, questa sono io. Ci siamo conosciuti per caso e, un po’ per caso, un po’ per noia, è incominciata la mia tortura. Lui molto più grande di me, con una relazione a dir poco decennale alle spalle. Io, una ragazza in cerca di qualcosa per cui valesse la pena emozionarsi. All’inizio non avevo ben compreso il suo interesse, mano a mano sempre meno velato, e senza neanche accorgermene, calpestando ogni mio scrupolo di coscienza per il fatto che fosse impegnato, mi sono ritrovata a emozionarmi. Lui raccontava una versione della sua vita che mi aiutava ad attenuare i sensi di colpa e insisteva molto per approfondire la nostra conoscenza; io ero molto diffidente e poco propensa a impelagarmi in una situazione troppo più grande di me. Però non ne potevo fare a meno, lui era il mio dolce… fin quando, ...